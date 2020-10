【有線新聞】

聯邦眾議院通過逾2萬億美元的疫情援助法案,但由於共和黨不支持,預計最終無法落實。

由民主黨控制的眾議院以214票對207票,僅7票之微通過法案,沒任何共和黨議員支持,法案援助對象廣泛,涵蓋商家、航空公司僱員、學校及個別家庭,包括每周600美元的失業救濟,但共和黨和白宮都認為規模太大。

法案稍後將交由共和黨佔多數的參議院審議,預料會遭到否決。

