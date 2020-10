舊金山華埠香雅茶室開業100周年 為全美首間賣點心茶居（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

全美第一間售賣點心的茶居,位於舊金山華埠的香雅茶室,本星期踏入開業100周年,市參議會向香雅送上感謝狀,祝願香雅向第二個100年邁進。

香雅茶室位於華埠Clay街夾Sacramento街之間一條小巷,今年是香雅開業第100周年紀念,市參事佩斯金(Aaron Peskin)代表市參議會向香雅老闆崔士晉送上感謝狀。

佩斯金表示,自己在東灣長大,但他的父母經常帶著他來到香雅吃點心,如今他的爸爸已經過世,因此香雅對他來說是一個家庭的回憶。

佩斯金指,香雅開業這100年間經歷過很多風風雨雨,至今仍然屹立不倒,相信香雅亦會走出今次疫情的困境。

佩斯金說:「香雅開業前兩年,是1918年疫症,香雅在1920年開業後,1918年的疫症仍未消退,這裡經歷過二戰及經濟大衰退,香雅也曾轉手,它將會挺過今年的疫情。」

中華總商會會長區國雄(Eddie Au)回憶,他70年代移民來美後,香雅是他在美國第一間去飲茶吃點心的中餐館。

區國雄說:「我最記得他們的名牌點心就是紙包雞,就是用紙包著雞來燒,另外蝦餃燒賣都好,但那時候就沒有甚麼要求,因為唐人餐館不是很多,在70年代,飲茶的地方很少,所以香雅當年是名牌之一。」

香雅的老闆崔士晉(Frank Chui)不希望見到一間具有歷史價值的茶室,因為上一手老闆要退休而消失,因此在5年前接手經營。

崔士晉說:「所有工作人員,還有我們的朋友,都覺得這裡是一間生活博物館,像博物館一樣,是華人每一日、每一個星期,大家來吃東西,或者拍照都好,都增加了不少記憶,值得大家去留念的事,這都是其中一個重要的東西,怎樣說都100年,時間大家都買不到。」

崔士晉表示,疫情爆發之後,損失了超過九成的生意,就算現在市府逐步開放經濟,金融區很多上班族仍然在家工作,因此生意還是不理想,但他會繼續做下去,希望帶領香雅邁向第2個100年。

香雅茶室旁邊的黃顯護遊樂場正在進行翻新工程,令通往茶室的其中一個路口臨時被封閉,不過工程即將完成,老闆就希望當遊樂場重開,人流及生意亦可以慢慢回復正常。

