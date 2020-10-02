舊金山華埠香雅茶室開業100周年 為全美首間賣點心茶居（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

全美第一間售賣點心的茶居，位於舊金山華埠的香雅茶室，本星期踏入開業100周年，市參議會向香雅送上感謝狀，祝願香雅向第二個100年邁進。

香雅茶室位於華埠Clay街夾Sacramento街之間一條小巷，今年是香雅開業第100周年紀念，市參事佩斯金（Aaron Peskin）代表市參議會向香雅老闆崔士晉送上感謝狀。

佩斯金表示，自己在東灣長大，但他的父母經常帶著他來到香雅吃點心，如今他的爸爸已經過世，因此香雅對他來說是一個家庭的回憶。

佩斯金指，香雅開業這100年間經歷過很多風風雨雨，至今仍然屹立不倒，相信香雅亦會走出今次疫情的困境。

佩斯金說：「香雅開業前兩年，是1918年疫症，香雅在1920年開業後，1918年的疫症仍未消退，這裡經歷過二戰及經濟大衰退，香雅也曾轉手，它將會挺過今年的疫情。」

中華總商會會長區國雄（Eddie Au）回憶，他70年代移民來美後，香雅是他在美國第一間去飲茶吃點心的中餐館。

區國雄說：「我最記得他們的名牌點心就是紙包雞，就是用紙包著雞來燒，另外蝦餃燒賣都好，但那時候就沒有甚麼要求，因為唐人餐館不是很多，在70年代，飲茶的地方很少，所以香雅當年是名牌之一。」

香雅的老闆崔士晉（Frank Chui）不希望見到一間具有歷史價值的茶室，因為上一手老闆要退休而消失，因此在5年前接手經營。

崔士晉說：「所有工作人員，還有我們的朋友，都覺得這裡是一間生活博物館，像博物館一樣，是華人每一日、每一個星期，大家來吃東西，或者拍照都好，都增加了不少記憶，值得大家去留念的事，這都是其中一個重要的東西，怎樣說都100年，時間大家都買不到。」

崔士晉表示，疫情爆發之後，損失了超過九成的生意，就算現在市府逐步開放經濟，金融區很多上班族仍然在家工作，因此生意還是不理想，但他會繼續做下去，希望帶領香雅邁向第2個100年。

香雅茶室旁邊的黃顯護遊樂場正在進行翻新工程，令通往茶室的其中一個路口臨時被封閉，不過工程即將完成，老闆就希望當遊樂場重開，人流及生意亦可以慢慢回復正常。

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