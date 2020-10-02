美國多州病例再回升 中西部和東北部最嚴重

【KTSF 江良慧報導】

之前疫情已經和緩的多個州，近日病例又有增加的趨勢，當中又以中西部和東北部州分情況最嚴重。

威斯康辛州有麻煩，當地上月的7天平均新症率上升300%。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha說：「現在不是在威州舉行集會的時候。」

總統原本計劃在本週末在威州舉行兩場他著名的不戴口罩大型集會，不過其中La Crosse的集會剛取消。

La Crosse市長Tim Kabat說：「我們新型肺炎情況很嚴重。」

Green Bay的集會是否繼續舉行目前還不清楚。

Bellin醫院急症室醫療總監Paul Casey說：「目前綠灣4間醫院當中一間，病人比全市4月高峰時期總數還要多。」

全國超過一半州分情況都不妙，平均新症比率正在上升，紐約至少20個郵區病例增加，當中大部分在紐約市。

紐約州州長Cuomo說：「病例上升主要是在Brooklyn，今天的群眾，可成為明天的社區傳播。」

市內學校重開繼續，不過學童會互相傳播這病毒，根據印度一個大規模研究，發現年輕和中年成年人是社區傳播的主要病源，波士頓近期確診病例增加，當中很多中招的是大學生，市政府立即煞停部分商業重開，也不准大型聚會。

市長Marty Walsh說：「你要被當作成年人看待，那麼請你表現像個成年人。」

另外，Astrazenica在美國的疫苗試驗計劃，在英國有志願人士不適後，目前仍然暫停，FDA不肯也不願意解釋原因。

FDA局長Stephen Hahn醫生說：「我不能透露保密商業資料。」

Moderna則表示，試驗計劃沒有足夠數據，可以申請緊急使用許可，最快要等到11月尾，即選舉後，公司行政總裁表示，疫苗不會在明年春季前可以讓廣泛人士接種，雖然總統說可以。

特朗普說：「將會很快很快在今年底之前，可能會更早。」

不過康奈爾大學最新研究發現，特朗普可能就是新型肺炎錯誤消息的最大推手。

特朗普說：「就像奇蹟一樣會消失，羥氯喹，試一下，我們疫情很快會結束。」

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