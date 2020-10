美國多州病例再回升 中西部和東北部最嚴重

【KTSF 江良慧報導】

之前疫情已經和緩的多個州,近日病例又有增加的趨勢,當中又以中西部和東北部州分情況最嚴重。

威斯康辛州有麻煩,當地上月的7天平均新症率上升300%。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha說:「現在不是在威州舉行集會的時候。」

總統原本計劃在本週末在威州舉行兩場他著名的不戴口罩大型集會,不過其中La Crosse的集會剛取消。

La Crosse市長Tim Kabat說:「我們新型肺炎情況很嚴重。」

Green Bay的集會是否繼續舉行目前還不清楚。

Bellin醫院急症室醫療總監Paul Casey說:「目前綠灣4間醫院當中一間,病人比全市4月高峰時期總數還要多。」

全國超過一半州分情況都不妙,平均新症比率正在上升,紐約至少20個郵區病例增加,當中大部分在紐約市。

紐約州州長Cuomo說:「病例上升主要是在Brooklyn,今天的群眾,可成為明天的社區傳播。」

市內學校重開繼續,不過學童會互相傳播這病毒,根據印度一個大規模研究,發現年輕和中年成年人是社區傳播的主要病源,波士頓近期確診病例增加,當中很多中招的是大學生,市政府立即煞停部分商業重開,也不准大型聚會。

市長Marty Walsh說:「你要被當作成年人看待,那麼請你表現像個成年人。」

另外,Astrazenica在美國的疫苗試驗計劃,在英國有志願人士不適後,目前仍然暫停,FDA不肯也不願意解釋原因。

FDA局長Stephen Hahn醫生說:「我不能透露保密商業資料。」

Moderna則表示,試驗計劃沒有足夠數據,可以申請緊急使用許可,最快要等到11月尾,即選舉後,公司行政總裁表示,疫苗不會在明年春季前可以讓廣泛人士接種,雖然總統說可以。

特朗普說:「將會很快很快在今年底之前,可能會更早。」

不過康奈爾大學最新研究發現,特朗普可能就是新型肺炎錯誤消息的最大推手。

特朗普說:「就像奇蹟一樣會消失,羥氯喹,試一下,我們疫情很快會結束。」

