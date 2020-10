北灣Glass山火持續蔓延 僅8%受控

【KTSF 吳宇斌報導】

北灣Glass山火周五焚燒面積突破6萬英畝,受控程度只有8%,周四晚火勢差點越過29號公路,直逼Calistoga市,焚毀了當地最少一間民居。

Glass山火目前已經焚毀最少220棟民居,合共接近600棟建築被燒毀,周四晚消防員通宵和火勢搏鬥,將火勢控制在Calistoga市外。

周五下午強風吹襲北灣山區,加上風向多變,導致山火撲救工作變得困難。

加州消防局Cal Fire的氣象學家表示,一直到周五晚,火勢將會繼續是接近危險程度,但周日天氣會有改善,會降溫和濕度增加,相信有利撲救工作。

周五下午,當局對Sonoma縣的Santa Rosa大部分地區的撤離令下調至撤離警告,居民可以回家,但呼籲居民留意社交平台上有關山火、PG&E電力供應等的最新情況。

加州公路巡警(CHP)發出警告,民眾在本周末切勿進入北灣Napa和Sonoma兩縣。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。