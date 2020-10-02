北灣Glass山火持續蔓延 僅8%受控

【KTSF 吳宇斌報導】

北灣Glass山火周五焚燒面積突破6萬英畝，受控程度只有8%，周四晚火勢差點越過29號公路，直逼Calistoga市，焚毀了當地最少一間民居。

Glass山火目前已經焚毀最少220棟民居，合共接近600棟建築被燒毀，周四晚消防員通宵和火勢搏鬥，將火勢控制在Calistoga市外。

周五下午強風吹襲北灣山區，加上風向多變，導致山火撲救工作變得困難。

加州消防局Cal Fire的氣象學家表示，一直到周五晚，火勢將會繼續是接近危險程度，但周日天氣會有改善，會降溫和濕度增加，相信有利撲救工作。

周五下午，當局對Sonoma縣的Santa Rosa大部分地區的撤離令下調至撤離警告，居民可以回家，但呼籲居民留意社交平台上有關山火、PG&E電力供應等的最新情況。

加州公路巡警（CHP）發出警告，民眾在本周末切勿進入北灣Napa和Sonoma兩縣。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。