San Mateo縣教育委員會委員蕭錫之競選連任（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣教育委員會唯一的華裔委員蕭錫之(Rod Hsiao)在11月的選舉中將競選連任。

在美國出生長大的蕭錫之,父母分別是來自江西和四川的中國移民,像許多中國移民家庭一樣,蕭錫之也希望透過教育,幫助更多像他這樣來自移民家庭的孩童。

蕭錫之說:「我可以傳承我家庭的文化,我們家庭移民美國的經歷,我想盡我所能,來支持他們的孩子,就像老師幫助和支持我的父母一樣。」

蕭錫之在14年前就已被選為San Mateo縣教育委員,他認為自己有豐富的地方教育經驗,他說縣內的各校區有自主的管轄權,而縣教育委員會主要負責縣內的一些特殊教育,包括青少年法庭和社區學習計劃,批准由縣教育辦公室制定的教學政策、條例和教材等,此外還負責老師的培訓工作.

蕭錫之說:「例如許多教師的培訓和支援,特別是在疫情期間,如何培訓教師,如何讓遠距教學的老師更有效率。」

蕭錫之還說,教委會也會提供英語學習輔導計劃,因為縣內有很多母語不是英語的學生,委員會也會對教育預算把關,確保預算的分配和使用符合各級政府的規定.

蕭錫之說:「若當選,我希望做的是,確保第一我們有適當資金能支援家庭,不論是在學校或遠程教學,第二提供他們更多與學校的溝通,學生需要面對面接觸,與老師和同輩,我們需要找出方法給他們更多改變生活的經歷,不論是通過實習,或實驗性的學習項目。」

蕭錫之希望可以以此幫助學生找到自己未來的就業方向,蕭錫之平日的主要工作是從事非牟利教育工作,包括課外輔導和暑期夏令營等,希望提供所有學生接觸本地可負擔教育資源的機會。

他說,學生的能力有時不被家長認可,會覺得沮喪,但是在課後輔導或暑期班,可以發揮自己的烹飪、寫軟件程式或藝術方面的特長和喜好,並得到老師的讚揚,反而增加了自信心。

蕭錫之說:「他們也許想嘗試更多,幫助他們加深內在的動力和自我認同,令他們在課堂上更有動力。」

蕭錫之有兩個兒子,目前在San Mateo縣的公立學校上學。

San Mateo縣教育委員會共有7位民選教育委員,每個人的任期是4年,蕭錫之所在的第四區今年有一個席位的空缺,除了他競選連任之外,還有一位競爭對手。

與蕭錫之競爭同一個教育委員空缺的是從事非牟利教育的Chelsea Bonini。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。