主持人指特朗普遲到辯論前沒接受檢測

【KTSF 江良慧報導】

負責主持特朗普總統和拜登星期二首場辯論的Chris Wallace周五接受訪問時,公開呼籲觀眾戴口罩,他同時也透露,特朗普當晚因為遲到,所以沒有接受辯論前的檢測,只能信任兩個陣營他們的候選人來辯論前都已經接受檢測,而結果呈陰性。

Wallace接受Fox & Friends和其他節目訪問時,多次重申新型肺炎的威脅,指出特朗普身邊的最高級別的醫學顧問,缺乏傳染病專科資歷 。

他也表示,在得知特朗普確診後,清楚知道自己可能也已受感染,Wallace在節目上表示,要聽從科學。

他說,如果他可以向正在收看節目的所有人說一句話,就是忘記政治,這是公共安全衛生議題。

他也公開表明,不信任特朗普的疫症顧問Scott Atlas醫生,說他不是流行病專家,不是傳染病專家,說他根本沒有這方面的訓練。

他說知道自己這番說話會遭反彈,但他還是要呼籲大家,聽Anthony Fauci和Deborah Birx等人的說話,聽一些在事件中沒有政治目的的人都說話,而Atlas醫生並不是這類人。

Wallace也講述自己在辯論當晚的經驗,說記得特朗普家族成員進入辯論的會堂內就脫下口罩,違反了負責監管當晚活動的衛生和安全守則的Cleveland Clinic的規則。

Wallace說,Cleveland Clinic一名衛生人員之後走到已經坐下的第一家庭前,向他們表示,如果他們沒有口罩,可以提供口罩給他們,但結果特朗普家人就示意他離開。

Wallace當晚在會堂內有戴口罩,他估計自己距離總統大約10至12呎,而兩名候選人在台上則相距大約8呎。

稍後在另一個節目上,當被問及總統確診會怎樣影響拜登的競選策略時,Wallace就立即反駁說,今天要說的並非這個,說整件事的重點就是要聽從科學。

Wallace表示,他打算按照他醫生建議,在星期一接受檢測,因為他醫生說,任何人染疫,可能要幾天後才會出現陽性反應。

