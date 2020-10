舊金山華埠花園角升旗慶祝中國國慶 中領館外有人示威（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

周四是中國國慶,舊金山華埠花園角舉行升旗儀式,同一時間,在中國駐舊金山總領館門外,有多個關注香港事務的組織示威,抗議中國政府打壓人權及自由。

周四早上,華埠花園角舉行了簡單的升中國國旗儀式,紀念中華人民共和國成立71周年,因應疫情的關係,只有少數獲邀的嘉賓出席。

中國駐舊金山總領事王東華亦有出席,他讚揚中國政府的抗疫表現,指中國在疫情下,第二季經濟增長達3.2%,他也指責有人藉著疫情,企圖分化中國共產黨與中國人民。

王東華說:「事實上,中國共產黨及中國人民利益是高度一致的。」

在升旗儀式舉行的同時,一班關注香港事務在灣區的香港人,就去到中領館門外示威,抗議中國政府打壓自由與人權。

有人高叫「讓香港自由,Free Hong Kong」的口號。

過百名關注香港、西藏、內蒙古及台灣等問題的示威者,在中領館門外示威叫口號,響應一個由網站「抵制中國」發起的「全球行動日」,抗議中國持續打壓人權及各種族的自由,全球有超過50個城市參與。

北加州香港會陳國禧(Ken Chan)說:「雖然大家的訴求都不同,但基本上就是抗議中國政府對自由及民主、人權的一個壓制,但本身為什麼選這一天呢?因為10月1日是中國國慶,我們就覺得10月1日不是一個值得慶祝的日子,因為現在看到一個越來越強勢,還有一個專權的政權,其實對每一個人是威脅。」

王東華在升旗儀式的現場回應集會,他表示,堅決反對示威者毫無根據的指控。

他指出,香港回歸後,絕大部分人都是守法的,但有少數人的過激行為,觸碰到中國的底線。

王東華說:「香港有少數一部分人,在外國勢力的挑撥下,不但製造動亂,危害了香港的秩序,香港的繁榮與穩定,也觸碰了一國兩制的底線,在這種情況下,國家處於維護國家統一、國家主權、國家的安定,必然要採取有力的措施,維護國家的主權。」

大約兩星期前,中國民主教育基金在舊金山市府外集會,促請舊金山周四不要在市府外懸掛中國國旗,不過,市府周四仍按照慣例掛起五星紅旗。

市府早前表明,升掛任何國家國旗都遵照國務院的外交守則,不涉及政治,而是在乎國與國之間人民的友誼以及民間的交流。

