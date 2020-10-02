舊金山華埠花園角升旗慶祝中國國慶 中領館外有人示威（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

周四是中國國慶，舊金山華埠花園角舉行升旗儀式，同一時間，在中國駐舊金山總領館門外，有多個關注香港事務的組織示威，抗議中國政府打壓人權及自由。

周四早上，華埠花園角舉行了簡單的升中國國旗儀式，紀念中華人民共和國成立71周年，因應疫情的關係，只有少數獲邀的嘉賓出席。

中國駐舊金山總領事王東華亦有出席，他讚揚中國政府的抗疫表現，指中國在疫情下，第二季經濟增長達3.2%，他也指責有人藉著疫情，企圖分化中國共產黨與中國人民。

王東華說：「事實上，中國共產黨及中國人民利益是高度一致的。」

在升旗儀式舉行的同時，一班關注香港事務在灣區的香港人，就去到中領館門外示威，抗議中國政府打壓自由與人權。

有人高叫「讓香港自由，Free Hong Kong」的口號。

過百名關注香港、西藏、內蒙古及台灣等問題的示威者，在中領館門外示威叫口號，響應一個由網站「抵制中國」發起的「全球行動日」，抗議中國持續打壓人權及各種族的自由，全球有超過50個城市參與。

北加州香港會陳國禧（Ken Chan）說：「雖然大家的訴求都不同，但基本上就是抗議中國政府對自由及民主、人權的一個壓制，但本身為什麼選這一天呢？因為10月1日是中國國慶，我們就覺得10月1日不是一個值得慶祝的日子，因為現在看到一個越來越強勢，還有一個專權的政權，其實對每一個人是威脅。」

王東華在升旗儀式的現場回應集會，他表示，堅決反對示威者毫無根據的指控。

他指出，香港回歸後，絕大部分人都是守法的，但有少數人的過激行為，觸碰到中國的底線。

王東華說：「香港有少數一部分人，在外國勢力的挑撥下，不但製造動亂，危害了香港的秩序，香港的繁榮與穩定，也觸碰了一國兩制的底線，在這種情況下，國家處於維護國家統一、國家主權、國家的安定，必然要採取有力的措施，維護國家的主權。」

大約兩星期前，中國民主教育基金在舊金山市府外集會，促請舊金山周四不要在市府外懸掛中國國旗，不過，市府周四仍按照慣例掛起五星紅旗。

市府早前表明，升掛任何國家國旗都遵照國務院的外交守則，不涉及政治，而是在乎國與國之間人民的友誼以及民間的交流。

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