涉肢解華裔父親 女兒女婿認罪候判刑

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去年被控涉嫌殺害和肢解華裔父親Benedict Ching的女兒和女婿，與控方達成認罪協議，本月中判刑。

根據舊金山Examiner報導指，45歲男被告兼死者的女婿Douglas Lomas，上星期承認誤殺，預料被判監3年。

至於死者的女兒，36歲被告Stephanie Ching，上星期承認她是幫兇，辯方律師表示，根據認罪協議，Ching將被判監3年，緩刑3年，即是預期Ching在判刑後將獲釋。

案發於去年5月，73歲華裔男人Benedict Ching被指失蹤沒有上班之後，警方在Ching位於舊金山Mission區的住所發現他遭到殺害，並在浴室和雪櫃找到人體殘肢。

案件被揭發後，兩名被告一度離境前往中國，最終在北京機場被捕。

控方表示，兩名被告完全沒有表現任何悔意，也沒有關注死者，不過控方也指出，法醫無法證明Benedict Ching的死因，從證據中也不知被告的動機。

辯方就說，這宗案涉及複雜的家庭糾紛，他表示是由於Benedict Ching先襲擊被告Lomas，所以Lomas才自我防衛。

法官將於10月15日判刑。

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