涉肢解華裔父親 女兒女婿認罪候判刑

去年被控涉嫌殺害和肢解華裔父親Benedict Ching的女兒和女婿,與控方達成認罪協議,本月中判刑。

根據舊金山Examiner報導指,45歲男被告兼死者的女婿Douglas Lomas,上星期承認誤殺,預料被判監3年。

至於死者的女兒,36歲被告Stephanie Ching,上星期承認她是幫兇,辯方律師表示,根據認罪協議,Ching將被判監3年,緩刑3年,即是預期Ching在判刑後將獲釋。

案發於去年5月,73歲華裔男人Benedict Ching被指失蹤沒有上班之後,警方在Ching位於舊金山Mission區的住所發現他遭到殺害,並在浴室和雪櫃找到人體殘肢。

案件被揭發後,兩名被告一度離境前往中國,最終在北京機場被捕。

控方表示,兩名被告完全沒有表現任何悔意,也沒有關注死者,不過控方也指出,法醫無法證明Benedict Ching的死因,從證據中也不知被告的動機。

辯方就說,這宗案涉及複雜的家庭糾紛,他表示是由於Benedict Ching先襲擊被告Lomas,所以Lomas才自我防衛。

法官將於10月15日判刑。

