880公路奧克蘭至Milpitas路段將引入收費快線（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

由周五開始,東灣880號公路奧克蘭(屋崙)至Milpitas路段的最左線將會劃為Express Lane快線,駕駛人士可能需要付費使用。

Express Lane快線的收費時間是星期一至五清晨5時至晚上8時,跟一般的共乘車道Carpool Lane不同,所有在該時段使用這條行車線的車輛,都必須裝有FasTrak或者FasTrak Flex公路收費器。

如果是三人共乘的話,可以免費使用快線,兩人共乘付半價,電動車等潔淨能源車輛,如果有DMV的證明貼紙,不論單人或兩人共乘都是付半價,其餘的單人駕駛車輛就要付全費。

至於Express Lane的價錢會隨交通情況改變,越擠塞時就會收得越貴,當局會根據民眾進入該行車線時,告示牌上所顯示的價錢收費。

另外留意不得在雙白線路段進出Express Lane,詳情請上http://511.org網站查詢。

