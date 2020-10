美國大選辯論或「熄咪」禁候選人插嘴

【有線新聞】

美國大選首場電視辯論演變成「疊聲混戰」,主辦機構表示將修改辯論形式,確保討論有序進行,據報選項包括容許主持人「熄咪」,禁止候選人插嘴。

個半小時辯論,不停「疊聲」,籌辦機構、總統辯論委員會表示不能重轁覆轍,預告將修改形式,確保辯論有序進行。報道稱方向之一是授予主持人「熄咪」權限,一名候選人發言時禁止另一人插嘴。

多次被特朗普總統打斷發言的民主黨候選人拜登贊成「熄咪」,他表示:「美國總統作風一如既往,簡直令舉國難堪。」

特朗普則表示:「我們在辯論輕鬆取勝。拜登太弱了,他在哀號,幾乎所有民調顯示我勝出。」特朗普競選陣營批評委員會偏袒拜登「比賽中途搬龍門」。

首場辯論主持人華萊士則認為「熄咪」幫助不大,無法阻止特朗普插嘴。華萊士接受《紐約時報》訪問,承認沒料到情況如斯失控,直言「從未有這般經歷」,開初以為特朗普打斷發言只是辯論早段策略,因而沒即時介入。

爭議不絕的辯論有7,300萬人觀看電視直播,本年度收視排名第二、僅次超級碗。但較上屆大選首場辯論流失一成三觀眾。

下一場總統辯論本月15日在邁阿密舉行,開放予民眾提問。

