美國國會報告指情報機構應聚焦中國威脅

美國國會發表報告,指情報機構應調撥更多資源,聚焦中國的威脅,否則便無法應對中國的競爭。另一份由共和黨發表的報告,亦提出大量對華政策建議。

美國眾議院情報委員會整合的報告長達200多頁,其中公開了一份簡短的說明及一份37頁的摘要。報告提到中國的威脅及挑戰,是屬於多方面,有需要加強應對非軍事情報的分析,特別是戰略分析,並加強培育新一代的中國情報分析人員及專家,又建議重新培訓及調配一些原屬反恐的資源及人員。

報告同時指情報機構對「軟性」威脅不夠聚焦,例如傳染病、氣候變化,還有相關的經濟影響,這些威脅亦與長期的國家安全威脅扣連。日後的情報工作,應與人工智能等科技結合,並適應在無線通訊及社交媒體冒起下,情報分析應更及時及準確的要求。

美國目前亦難以確保在人工智能、量子運算及加密等科技,對華有優勢。又指中國亦加強了在西方社交媒體的外交宣傳,如情報機構不準確地描述及對中國的意圖整理脈胳,美國的領導層便無法理解中方決策背後的因素,並難以制訂應對的方案,推進美國的利益及全球安全。

美國共和黨眾議員成立的對華工作小組,亦發表了報告,就相近的範疇,提出數百項建議,包括建立由民主國家組成的十國集團,即七國集團加上南韓、印度及澳洲、領導發展及部署5G網絡及往後各代的通訊技術,補償企業以移除有國安威脅的網絡設備。

兩份報告亦有提及香港的篇幅,情報委員會的報告指,一國兩制實施的情況,證明中國共產黨難以與民主真正和平共存。共和黨的報告則促請通過仍在審議中的涉港法案,並支持給予港人難民身分。

