Twitter在美國首場總統辯論期間,移除逾一百個可疑帳戶。

Twitter指這130帳戶在辯論期間發文,似乎有意挑撥公眾對辯論的討論。

根據聯邦調查局情報,相信帳戶來自伊朗。

Twitter表示,相關貼文參與度很低,實際影響不大,已將資料提供其他社交平台,而在完成調查後會公開帳戶名稱。

