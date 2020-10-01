舊金山餐廳可恢復堂食 但有餐廳仍有顧慮（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山獲放寬至橙色抗疫級別之後，市府宣佈餐廳周三可以在有抗疫措施，和人數限制下重開堂食，華埠有些餐廳重開堂食，不過都有餐廳仍然有顧慮。

舊金山華埠的華盛頓茶餐廳周三在店內進行清潔，準備周四重開堂食。

華盛頓茶餐廳老闆曾小姐說：「（重開）都是好事，6個幾月無得室內堂食，客人都好抑鬱，無得出去消費，最緊要是做足衛生清潔。」

她表示，重開室內堂食後，暫時未知生意會否改善，餐廳現時同時有做外賣和戶外用餐，都板街的寶漢海鮮館周三就重開了室內堂食。

寶漢海鮮館員工王先生說：「客人選擇多了，有權進來用餐，總好過在戶外無得選擇，所以都留到一些顧客。」

新杏香酒樓都有計劃重開室內堂食座位，但是有些餐廳認為，現時仍然不合適重開任何形式的堂食，Clay街金皇越南餐廳的老闆表示，對衛生安全仍有顧慮。

金皇越南餐廳老闆王先生（Philip Vuong）說：「對我來講不敢重開，現在未有可能，一旦出事有客人堂食後，三日後打電話說，在我店內食個粉後中招，我如何是好？我會很慘，我不敢當。」

同一條街的三和粥粉麵店，和Washington街的萬壽宮美食餐廳都表示，現時未有計劃重開室內堂食。

舊金山市府周二宣佈，餐廳可以在容納最多25%人數或最多100人情況下重開室內堂食，由於每間餐廳各自的措施都不同，民眾如果想在室內堂食，最好先聯絡餐廳。

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