舊金山餐廳可恢復堂食 但有餐廳仍有顧慮（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山獲放寬至橙色抗疫級別之後,市府宣佈餐廳周三可以在有抗疫措施,和人數限制下重開堂食,華埠有些餐廳重開堂食,不過都有餐廳仍然有顧慮。

舊金山華埠的華盛頓茶餐廳周三在店內進行清潔,準備周四重開堂食。

華盛頓茶餐廳老闆曾小姐說:「(重開)都是好事,6個幾月無得室內堂食,客人都好抑鬱,無得出去消費,最緊要是做足衛生清潔。」

她表示,重開室內堂食後,暫時未知生意會否改善,餐廳現時同時有做外賣和戶外用餐,都板街的寶漢海鮮館周三就重開了室內堂食。

寶漢海鮮館員工王先生說:「客人選擇多了,有權進來用餐,總好過在戶外無得選擇,所以都留到一些顧客。」

新杏香酒樓都有計劃重開室內堂食座位,但是有些餐廳認為,現時仍然不合適重開任何形式的堂食,Clay街金皇越南餐廳的老闆表示,對衛生安全仍有顧慮。

金皇越南餐廳老闆王先生(Philip Vuong)說:「對我來講不敢重開,現在未有可能,一旦出事有客人堂食後,三日後打電話說,在我店內食個粉後中招,我如何是好?我會很慘,我不敢當。」

同一條街的三和粥粉麵店,和Washington街的萬壽宮美食餐廳都表示,現時未有計劃重開室內堂食。

舊金山市府周二宣佈,餐廳可以在容納最多25%人數或最多100人情況下重開室內堂食,由於每間餐廳各自的措施都不同,民眾如果想在室內堂食,最好先聯絡餐廳。

