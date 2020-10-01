舊金山僱員疫情期間可透過公司申請緊急有薪病假（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山應急管理局周四交待舊金山的疫情，提出疫情期間，僱員可以透過公司申請緊急有薪病假，另外當局表示，小商業可以向非牟利機構索取PPE抗疫物資。

舊金華埠公共衛生局局長​白幹榮醫生表示，舊金山現時醫療系統水平屬於良好，住院人數有下降約一成，現時7日平均每日51人確診，確診率是1.6%，至於Case Rate即是每10萬人當中，每日平均有5.9宗新症。

另外，舊金山勞工標準及執行辦公室提醒公司，可以善用疫情期間的緊急有薪病假。

舊金山和聯邦政府在疫情期間都有提供兩星期緊急有薪病假，給員工照顧受新型肺炎影響的家人。

如果公司員工人數，少於500人，員工可以透過公司申請聯邦政府的FFCRA有薪病假，如果公司人數超過500人，則可以申請舊金山市府的公共衛生緊急有薪休假。

舊金山勞工標準及執行辦公室代表金寧紹說：「這兩個法例不是福利，不是工人可以申請的，這些是特殊情況，如果工人合資格的話，可以跟公司申請休假。」

大家可以致電舊金山勞工部有薪病假熱線，電話：(415)554-6271，或發電郵至[email protected]查詢詳情。

另外，舊金山經濟及勞動力發展辦公室主任陳嘉霖表示，少於10名員工的小商業，可以向同區的非牟利機構索取PPE個人保護裝備物資，包括口罩、面罩和消毒搓手液，詳情可以上網站：http://www.oewd.org，或發短訊至(415)816-3816查詢。

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