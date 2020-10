舊金山僱員疫情期間可透過公司申請緊急有薪病假（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山應急管理局周四交待舊金山的疫情,提出疫情期間,僱員可以透過公司申請緊急有薪病假,另外當局表示,小商業可以向非牟利機構索取PPE抗疫物資。

舊金華埠公共衛生局局長​白幹榮醫生表示,舊金山現時醫療系統水平屬於良好,住院人數有下降約一成,現時7日平均每日51人確診,確診率是1.6%,至於Case Rate即是每10萬人當中,每日平均有5.9宗新症。

另外,舊金山勞工標準及執行辦公室提醒公司,可以善用疫情期間的緊急有薪病假。

舊金山和聯邦政府在疫情期間都有提供兩星期緊急有薪病假,給員工照顧受新型肺炎影響的家人。

如果公司員工人數,少於500人,員工可以透過公司申請聯邦政府的FFCRA有薪病假,如果公司人數超過500人,則可以申請舊金山市府的公共衛生緊急有薪休假。

舊金山勞工標準及執行辦公室代表金寧紹說:「這兩個法例不是福利,不是工人可以申請的,這些是特殊情況,如果工人合資格的話,可以跟公司申請休假。」

大家可以致電舊金山勞工部有薪病假熱線,電話:(415)554-6271,或發電郵至[email protected]查詢詳情。

另外,舊金山經濟及勞動力發展辦公室主任陳嘉霖表示,少於10名員工的小商業,可以向同區的非牟利機構索取PPE個人保護裝備物資,包括口罩、面罩和消毒搓手液,詳情可以上網站:http://www.oewd.org,或發短訊至(415)816-3816查詢。

