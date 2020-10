參議院少數黨領袖舒默抨擊特朗普辯論表現 （視頻）

【KTSF】

參議院少數黨領袖舒默周三嚴詞抨擊特朗普在首場總統辯論的表現,大罵他令人厭惡,充滿一個又一個謊言的右翼壞脾氣。

舒默周三召開記者會,大罵特朗普昨晚是在表演,而非辯論。

舒默說:「我們看到特朗普總統崩壞,當他多次對抗事實,但是他令人厭惡的表演,就是這樣,一個表演,而非辯論,極度充滿了右翼的壞脾氣,包含一個又一個的謊言。」

舒默抨擊特朗普羞辱拜登已故的兒子,又對極端白人至上主義團體Proud Boys一個全新的號召,舒默抨擊,特朗普周二說的「退後並做好準備」口號,隨即就被放在Proud Boys網站,又批特朗普對於選務的質疑玷汙了美國的民主。

正當共和黨人強力推動,要在11月3日大選之前將特朗普提名的大法官人選Amy Coney Barrett盡快獲得國會確認之際,舒默話鋒一轉,也把矛頭指向參議院共和黨人。

舒默說:「對我來說這是丟臉和無法理解,共和黨不去譴責,昨晚我們聽到的謊話,呼籲特朗普總統停止助長仇恨和種族歧視,並停止宣告對選舉有質疑,參議院共和黨人反而在幫特朗普,趕著在選前幾天通過最高法院被提名人。」

Barrett的提名確認聽證排在10月12日舉行,她周三已經連續第二天和聯邦參議員會面,不過民主黨人強烈反對在選前處理大法官提名案,並擔心確認Barrett的提名,將威脅到保護數百萬美國民眾的可負擔健保,也就是奧巴馬健保,因為最高法院將在選後審理一宗挑戰奧巴馬健保涉及違憲的訴訟案。

舒默說:「他們會支持一個保護美國人帶病投保的法案,還是會跟隨特朗普的計畫,讓非民選的最高法院拔掉幫助許多美國人的保護。」

舒默又呼籲,如果投票支持Barrett擔任大法官,等於是投票終結在全球疫情大流行下保護美國民眾的健保。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。