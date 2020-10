舊金山疫情級別放寬至橙色 Santa Clara縣還欠甚麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

目前在灣區,只有舊金山的疫情級別放寬至橙色,南灣Santa Clara縣的官員評論為何舊金山做得到,而Santa Clara縣還欠缺什麼。

Santa Clara縣目前屬於紅色疫情級別,代表疫情仍然嚴重,確診個案達到21,000多宗,累計322人死亡,目前有87人住院。

其實Santa Clara縣的疫情已有改善,確診率下降至2.4%,屬於橙色級別,不過感染指數case rate未達標,每10萬人中有4.7人感染病毒,而要進入橙色級別,不能多於3.9人,因此Santa Clara縣仍在紅色級別。

縣公共衛生局周三舉行疫情簡報會,發言人指出,舊金山獲准從紅色級別放寬至橙色級別,主要原因是舊金山非常積極推行病毒檢測。

Santa Clara縣勞工標準辦事處經理Betty Duong說:「原因就是檢測,舊金山比我們做了更多檢測,每天檢測人數多過我們,我們縣的人口多許多,但我們恭喜舊金山市府和市民將檢測成為生活的一部分,因而獲准進入橙色級別,我有信心我們的居民能做得到。」

為何檢測這樣重要?其實舊金山每10萬人中的實際感染人數與Santa Clara縣相近,可是舊金山的檢測數目大大高過州的標準,所以調整數字之後,舊金山的感染指數下降至3.2,符合橙色級別的標準。

Santa Clara縣呼籲居民,如果從事必要行業,或者與確診者接觸過,又或者有新型肺炎症狀,都應該接受檢測。

縣的衛生指令規定,大型醫療機構屬下的診所和醫療中心,必須為會員提供免費和快捷的病毒檢測服務。

