舊金山疫情級別放寬至橙色 Santa Clara縣還欠甚麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

目前在灣區，只有舊金山的疫情級別放寬至橙色，南灣Santa Clara縣的官員評論為何舊金山做得到，而Santa Clara縣還欠缺什麼。

Santa Clara縣目前屬於紅色疫情級別，代表疫情仍然嚴重，確診個案達到21,000多宗，累計322人死亡，目前有87人住院。

其實Santa Clara縣的疫情已有改善，確診率下降至2.4%，屬於橙色級別，不過感染指數case rate未達標，每10萬人中有4.7人感染病毒，而要進入橙色級別，不能多於3.9人，因此Santa Clara縣仍在紅色級別。

縣公共衛生局周三舉行疫情簡報會，發言人指出，舊金山獲准從紅色級別放寬至橙色級別，主要原因是舊金山非常積極推行病毒檢測。

Santa Clara縣勞工標準辦事處經理Betty Duong說：「原因就是檢測，舊金山比我們做了更多檢測，每天檢測人數多過我們，我們縣的人口多許多，但我們恭喜舊金山市府和市民將檢測成為生活的一部分，因而獲准進入橙色級別，我有信心我們的居民能做得到。」

為何檢測這樣重要?其實舊金山每10萬人中的實際感染人數與Santa Clara縣相近，可是舊金山的檢測數目大大高過州的標準，所以調整數字之後，舊金山的感染指數下降至3.2，符合橙色級別的標準。

Santa Clara縣呼籲居民，如果從事必要行業，或者與確診者接觸過，又或者有新型肺炎症狀，都應該接受檢測。

縣的衛生指令規定，大型醫療機構屬下的診所和醫療中心，必須為會員提供免費和快捷的病毒檢測服務。

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