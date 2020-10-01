首場總統大選辯論陷混亂 選委會考慮改形式

【KTSF 張麗月報導】

第一場總統候選人辯論周二晚在俄亥俄州克里夫蘭舉行，特朗普與民主黨籍競選對手拜登連番舌戰，特朗普被指多次打斷對方的說話，令辯論陷於混亂，有鑑於此，選舉事務委員會正考慮對餘下的兩場競選辯論改變一下形式。

在周二晚的辯論中，經常看到特朗普與拜登鬥嘴。

拜登說：「問題是…問題是…」

特朗普插嘴說：「極端左翼。」

拜登回應說：「你閉嘴吧？」

90分鐘的辯論充滿火藥味，特朗普時不時想壓倒拜登。

特朗普說：「等等，Joe，讓我插嘴一陣。」

拜登有時也被迫還擊，他特別維護自己兒子Hunter。

拜登說：「我兒子正如許多人一樣，有毒品問題，他已克服它，解決了問題，他努力中，我對他感到驕傲。」

在提到白人至上組織時，特朗普這樣回應：「給我一個名字吧。」

主持人Chris Wallace說：「白人優越主義者，Proud Boys。」

特朗普說：「驕傲男孩，退後並做好準備。」

特朗普所講的Proud Boys，驕傲男孩，是一個極右白人組織，但他周三重申，他根本不知道這個是甚麼組織。

對於特朗普沒有譴責白人至上組織，惹來共和黨同僚猛烈抨擊，也與特朗普保持距離，而特朗普周三特地為自己辯護，聲稱他經常譴責任何形式的白人優越主義。

在辯論期間和周三，特朗普繼續質疑選舉是否健存，特別是郵寄選票容易作弊的問題，也令監察選舉的專家擔心如果對他不利，特朗普可能會不承認選舉結果。

拜登就繼續在俄亥俄州和賓夕凡尼亞州造勢，他指特朗普完全沒有講出選民關心的議題，但特朗普反指，周二過了一個刺激的晚上，有鑑於周二晚的辯論普遍不獲好評，選舉事務委員會正考慮改變一下辯論的形式，以防止類似的混亂出現。

根據在南卡州做的Quinnipiac最新民調顯示，特朗普與拜登得到的支持度出奇地接近。

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