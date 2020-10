首場總統大選辯論陷混亂 選委會考慮改形式

【KTSF 張麗月報導】

第一場總統候選人辯論周二晚在俄亥俄州克里夫蘭舉行,特朗普與民主黨籍競選對手拜登連番舌戰,特朗普被指多次打斷對方的說話,令辯論陷於混亂,有鑑於此,選舉事務委員會正考慮對餘下的兩場競選辯論改變一下形式。

在周二晚的辯論中,經常看到特朗普與拜登鬥嘴。

拜登說:「問題是…問題是…」

特朗普插嘴說:「極端左翼。」

拜登回應說:「你閉嘴吧?」

90分鐘的辯論充滿火藥味,特朗普時不時想壓倒拜登。

特朗普說:「等等,Joe,讓我插嘴一陣。」

拜登有時也被迫還擊,他特別維護自己兒子Hunter。

拜登說:「我兒子正如許多人一樣,有毒品問題,他已克服它,解決了問題,他努力中,我對他感到驕傲。」

在提到白人至上組織時,特朗普這樣回應:「給我一個名字吧。」

主持人Chris Wallace說:「白人優越主義者,Proud Boys。」

特朗普說:「驕傲男孩,退後並做好準備。」

特朗普所講的Proud Boys,驕傲男孩,是一個極右白人組織,但他周三重申,他根本不知道這個是甚麼組織。

對於特朗普沒有譴責白人至上組織,惹來共和黨同僚猛烈抨擊,也與特朗普保持距離,而特朗普周三特地為自己辯護,聲稱他經常譴責任何形式的白人優越主義。

在辯論期間和周三,特朗普繼續質疑選舉是否健存,特別是郵寄選票容易作弊的問題,也令監察選舉的專家擔心如果對他不利,特朗普可能會不承認選舉結果。

拜登就繼續在俄亥俄州和賓夕凡尼亞州造勢,他指特朗普完全沒有講出選民關心的議題,但特朗普反指,周二過了一個刺激的晚上,有鑑於周二晚的辯論普遍不獲好評,選舉事務委員會正考慮改變一下辯論的形式,以防止類似的混亂出現。

根據在南卡州做的Quinnipiac最新民調顯示,特朗普與拜登得到的支持度出奇地接近。

