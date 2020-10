【KTSF】

加州供電局(California ISO)周四向全加州發出節約用電警示,呼籲民眾在炎熱天氣下盡量節約用電,減輕供電設施的負荷。

加州供電局呼籲民眾,在周四下午3時至晚上10時期間節約用電,方法包括把冷氣機設定在華氏78度、避免在這段時間用大型家電、關掉非必要的電燈,以及減少打開冰箱的次數。

