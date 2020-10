【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警察局周三公佈市內暴力罪案率比去年同期上升接近45%,當中兇殺案和槍擊案更增加超過六成。

奧克蘭警局表示,兇殺案同比上升62%,槍擊案也升62%至63%*,槍械襲擊案則上升大約56%。

奧克蘭警察首長指出,罪案率上升的社區,同樣是受疫情影響嚴重的社區,她表示,很多個案是因為從監獄刑滿出獄的人士,由於疫情導致他們找不到工作,經濟出現困難,同時也沒有得到社區資源,例如醫療保險等,加上心理上的壓力,導致社區內關係緊張。

當局正在計劃增加警員在社區巡邏,並向市民提供幫助,當局的Cease Fire小隊也會展開夜間巡邏。

當局也呼籲民眾發生任何事,盡量心平氣和去解決,不要舉槍和開槍。

