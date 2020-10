密爾沃基殯儀館外發生槍擊案 7人受傷

【KTSF】

威斯康辛州密爾沃基周三發生槍擊案,槍手向當地一間殯儀館門外參加喪禮的大約100人開槍,事件中有7個人受傷,不過全部都沒有生命危險,市長指開槍是癲狂的行為。

密爾沃基市長Tom Barrett說:「癲狂的人們用槍解決其問題,簡直是精神錯亂,這個社區今年有太多這些事。」

市長說他本人受不了,市民受不了,警察部門也受不了,他透露警方正在找尋一名疑犯,呼籲社區協助。

事發在中午左右,在Milwaukee北面地區,消息指當時大約有100人在殯儀館門外,等候進入一個兇殺案死者的喪禮,但突然有人開車接近人群,而車上的人就向人群開槍,之後逃去,傷者有男有女,年齡由24到48歲不等。

