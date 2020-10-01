密爾沃基殯儀館外發生槍擊案 7人受傷

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威斯康辛州密爾沃基周三發生槍擊案，槍手向當地一間殯儀館門外參加喪禮的大約100人開槍，事件中有7個人受傷，不過全部都沒有生命危險，市長指開槍是癲狂的行為。

密爾沃基市長Tom Barrett說：「癲狂的人們用槍解決其問題，簡直是精神錯亂，這個社區今年有太多這些事。」

市長說他本人受不了，市民受不了，警察部門也受不了，他透露警方正在找尋一名疑犯，呼籲社區協助。

事發在中午左右，在Milwaukee北面地區，消息指當時大約有100人在殯儀館門外，等候進入一個兇殺案死者的喪禮，但突然有人開車接近人群，而車上的人就向人群開槍，之後逃去，傷者有男有女，年齡由24到48歲不等。

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