同特朗普總統有緊密接觸的女助手Hope Hicks周四確診新型肺炎。

Hicks本週曾陪同特朗普出席多場活動,包括週二一同乘搭空軍一號專機到俄亥俄州,出席總統候選人辯論。

週三又同特朗普一同乘搭總統專用直升機海軍一號,到明尼蘇達州出席造勢大會。

白宮未有回應特朗普和其他近日與Hicks有接觸的人員是否需要隔離。

