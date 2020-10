【KTSF】

國家氣象局預測周五仍然會很熱,酷熱天氣警示延續至周五晚上8點。

氣象局的資料顯示,周四周五兩天,內陸地區日間最高氣溫較正常超出華氏15度至25度,最熱可高達華氏105度,預料不少地方會達到或打破同日高溫紀錄。

酷熱天氣警示涵蓋灣區絕大部分地區,當局呼籲大家慎防中暑,避免戶外活動,注意多喝水,千萬不要留長者、小孩和寵物在汽車裡頭。

預測到了週末,氣溫將會回落。

