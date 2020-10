【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部周三宣佈,起訴300多人參與醫療欺詐計劃,涉及60多億美元和數百萬劑處方類鴉片藥物。

刑事科署理助理司法部長Brian Rabbitt說:「今天的宣布,是司法部單一次全國執法行動中最大宗的欺詐案。」

Rabbitt透露,案中涉及的金額超過60億元,超過100個有執照的醫療業者,當中有至少50個醫生以及至少20個健保業界行政高層。

他指出,當中最大宗的金額超過45億,涉及利用電話或互聯網通訊科技的遠程醫療服務,是新型欺詐,而執法部門辦案主要是靠大數據分析。

Rabbitt說:「打假部門與FBI、HHS、OIG、DEA等友好部門緊密合作,使用尖端數據分析、快速鑑定、調查與檢控醫療欺詐非法處方及分銷類鴉片藥物。」

