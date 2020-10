Napa縣Glass山火繼續蔓延 焚毀至少140幢房屋

【KTSF 吳宇斌報導】

北灣Napa縣的Glass山火目前已經焚燒超過51,000畝土地,焚毀最少140間房屋,目前僅有2%火勢受控。

由於山火在Calistoga市猛烈焚燒,太平洋煤電公司(PG&E)目前已經截斷該市的電力。

加州消防局Cal Fire對Santa Rosa部分地區撤離令調低成撤離警告,有大約2.2萬名居民可以回家。

當局警告民眾不要進入撤離區域,否則將會作出拘捕,目前當局已經拘捕了5人。

Cal Fire現時將山火分開Napa山谷和Santa Rosa附近地區兩部分撲救,當局指疲勞問題逐漸成為上千名消防員面對的難題,因為目前很多撲救Glass山火的消防員,剛剛才完成撲滅LNU閃電山火的任務。

當局的消防指揮表示,很多人都沒有休息夠,就繼續撲救Glass山火。

國家氣象局預測周三晚到週五晚,北灣高山地區的天氣乾燥大風,當局對北灣山區發出紅色火災警告。

由於風向會讓火勢向Calistoga市蔓延,消防當局表示,消防員正在加緊阻止山火向該市蔓延,而目前消防員已經成功阻止火勢繼續向Angwin鎮蔓延。

Santa Rosa消防局呼籲所有居民要小心周圍的環境,以防再發生山火。

