Napa縣Glass山火繼續蔓延 焚毀至少140幢房屋

【KTSF 吳宇斌報導】

北灣Napa縣的Glass山火目前已經焚燒超過51,000畝土地，焚毀最少140間房屋，目前僅有2%火勢受控。

由於山火在Calistoga市猛烈焚燒，太平洋煤電公司（PG&E）目前已經截斷該市的電力。

加州消防局Cal Fire對Santa Rosa部分地區撤離令調低成撤離警告，有大約2.2萬名居民可以回家。

當局警告民眾不要進入撤離區域，否則將會作出拘捕，目前當局已經拘捕了5人。

Cal Fire現時將山火分開Napa山谷和Santa Rosa附近地區兩部分撲救，當局指疲勞問題逐漸成為上千名消防員面對的難題，因為目前很多撲救Glass山火的消防員，剛剛才完成撲滅LNU閃電山火的任務。

當局的消防指揮表示，很多人都沒有休息夠，就繼續撲救Glass山火。

國家氣象局預測周三晚到週五晚，北灣高山地區的天氣乾燥大風，當局對北灣山區發出紅色火災警告。

由於風向會讓火勢向Calistoga市蔓延，消防當局表示，消防員正在加緊阻止山火向該市蔓延，而目前消防員已經成功阻止火勢繼續向Angwin鎮蔓延。

Santa Rosa消防局呼籲所有居民要小心周圍的環境，以防再發生山火。

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