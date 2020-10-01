Contra Costa縣今年選舉有3項加銷售稅提案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Contra Costa縣選民要在11月選舉中投票表決X提案，未來20年全縣是否增加0.5個百分點的銷售稅，而縣內的Concord和Orinda兩個城市，也分別計劃增加銷售稅0.5個百分點，即V提案和R提案。

Contra Costa縣X提案計劃未來20年增加銷售稅0.5個百分點，當中不包括食品，預計每年可為縣府增收8,100萬元。

這筆資金將用於縣內各項服務，包括讓縣府資助的醫院繼續營運、資助社區健康中心、提供火災等應急服務、支持重要的治安網路、兒童以及弱勢群體的服務等。

支持X提案的人認為，可以幫助縣府每年增收8,000多萬元，填補縣府醫院短缺的7,300萬元資金，維持區域醫院的營運，剩餘資金還能用於其他公共服務。

反對者則認為，X提案一旦通過，該縣最高的銷售稅將變成10.25%，加重低收入和弱勢群體的經濟負擔。

X提案有過半數贊成票就可通過，如獲通過，將從明年4月1日起生效，一直到2041年3月31日為止。

Contra Costa縣的Concord市選民在2014年通過增加銷售稅0.5個百分點，有效期到2025年3月，選民將在11月的選舉投票表決V提案，就是延長並再度增加0.5%的銷售稅。

Concord目前的銷售稅是8.75%，增加後將變成9.25%，預計每年可為市府籌集2,700萬元經費，用於各項緊急服務、支持社區服務和市內商業、改善道路交通、預防罪案，以及解決無家可歸者問題等，V提案有過半數贊成票就可通過。

另一個城市Orinda則有R提案，2012年，該市選民通過增加銷售稅0.5%，限期到2023年，而R提案就是再度增加銷售稅0.5個百分點，有效期是20年。

Orinda市目前的銷售稅是8.75%，增加後則是9.25%，預計每年可為市府籌集240萬元，用於城市內的必要服務項目，包括預防山火、應急服務、維修公共排污系統和道路等。

R提案有過半數贊成票就可通過。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。