國會疫情紓困方案磋商仍陷僵局

【KTSF 張麗月報導】

就新一輪的疫情紓困救助方案,府會之間的談判仍未取得妥協。

就新一輪的疫情紓困救助方案,白宮與國會民主黨領袖之間經過多個月來輾轉的談判,仍然陷入僵局,在一些關鍵領域分岐依然很大。

民主黨人提出新的2.2萬億元紓困方案,白宮就提出1.6萬億元方案,有份談判的眾議長普洛西說,眾議院民主黨人提出的紓困方案總額,已經由原先的3.4萬億元,大幅降低至2.2萬億元。

但財長Steve Mnuchin就表示,雙方的會談有建設性,但警告說,民主黨人提出的方案不能接受。

由於聯邦對航空業第一輪250億元紓困救助條款已經在周四屆滿,航空業被迫要暫時裁員來節省開支,消息指出,全美可能有多達5萬名航空業僱員周四開始被迫放無薪假期,受影響的職位包括飛機師、空中服務員、處理行李的人員、航空公司櫃面的客戶服務員,以及其他相關的機場人員等。

單是American航空,就有多達1.9萬名僱員暫時停工。

針對航空業的裁員行動,白宮發言人將矛頭指向普洛西,指她在談判上不夠認真。

有經濟專家指出,在目前的經濟環境下,仍未清楚有多少公司可以支撐得到就業增長強勁反彈。

勞工部周四發表的數據顯示,上星期首次申領州政府失業金人數有78.7萬人,雖然比前一個星期有減少,但就等於是疫情前的4倍人數,至於聯邦每週600元失業紓困金在7月底已經停止,新一輪的紓困救助方案仍未有著落,因此也影響消費市道。

