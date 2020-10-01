「我們燒不盡」 集會疑遭騎劫 主辦人向社區道歉（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期六在舊金山舉行的「You can’t burn us all」，「我們燒不盡」，鼓勵亞裔團結，對抗歧視的集會，集會上夾雜著宣揚反警暴及宣傳各種選舉提案的聲音，被人質疑有違集會初衷，當中更加有參與集會的非洲裔疑似辱罵在場維持秩序的華裔警察，發起活動的兩名華裔藝人對遊行中所有受影響的人致歉。

星期六當天，多名非洲裔示威者疑似不滿華埠花園角有警員在場戒備，高聲指罵兩名華裔警員，並一度稱警員是殺人兇手。

發起今次「我們燒不盡」集會的兩名紐約藝人余嘉豪（China Mac）及范慶鴻（Will Lex Ham）見到片段後，決定臨時更改機票，留下澄清當日發生的事，並在中華總會館總董李殿邦的陪同下，向所有受不公平對待的人致歉。

余嘉豪說：「很心痛見到發生的事，我們不屬於「黑人生命寶貴」運動，我們是自發的，亦不是這個運動資助我們，我們想說對不起，對整個社區，確保你們知道，我們的心不是這樣。」

范慶鴻說：「涉事的人不屬於我們的團體，他們不代表我們的意見，有些事情總是不受我們控制。」

對於集會上的講者大多數不是華裔，而有發言的人更藉此機會宣傳加州16號提案，集會有被人騎劫之嫌。

余嘉豪表示，很感激所有在星期六來支持他們的人，但他們不熟悉舊金山，承認在活動的安排上可以做得更好。

余嘉豪說：「我們的確可以做得更好，我們不是來自這個社區，我們有兩個華裔講者原本會發言，但在最後一刻退出，我們不知道怎樣做。」

中華總會館總董李殿邦（Ding Lee）表示，明白兩位年青人的出發點是為了社區，但建議他們下次舉行同類活動時，可以與社區有更多溝通與合作，對出席人士的發言做好把關的工作。

李殿邦說：「我們的宗旨是這樣，或者你其他不同意見，你就不要來參加這個，變了影響我自己的方向及目的，反而有時候達不到，還被外界來誤會你，變了很麻煩的事，造成反效果。」

兩個月前，紐約一名89歲的華裔婆婆在街上無故被人掌摑及點火燒衫，觸發這一場聲援亞裔對抗歧視的運動。

余嘉豪與范慶鴻預告，他們還會再來舊金山，希望可以鼓勵年輕一輩的亞裔積極參加社區事務，至於會舉行什麼活動，他們指會先賣個關子。

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