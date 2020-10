「我們燒不盡」 集會疑遭騎劫 主辦人向社區道歉（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期六在舊金山舉行的「You can’t burn us all」,「我們燒不盡」,鼓勵亞裔團結,對抗歧視的集會,集會上夾雜著宣揚反警暴及宣傳各種選舉提案的聲音,被人質疑有違集會初衷,當中更加有參與集會的非洲裔疑似辱罵在場維持秩序的華裔警察,發起活動的兩名華裔藝人對遊行中所有受影響的人致歉。

星期六當天,多名非洲裔示威者疑似不滿華埠花園角有警員在場戒備,高聲指罵兩名華裔警員,並一度稱警員是殺人兇手。

發起今次「我們燒不盡」集會的兩名紐約藝人余嘉豪(China Mac)及范慶鴻(Will Lex Ham)見到片段後,決定臨時更改機票,留下澄清當日發生的事,並在中華總會館總董李殿邦的陪同下,向所有受不公平對待的人致歉。

余嘉豪說:「很心痛見到發生的事,我們不屬於「黑人生命寶貴」運動,我們是自發的,亦不是這個運動資助我們,我們想說對不起,對整個社區,確保你們知道,我們的心不是這樣。」

范慶鴻說:「涉事的人不屬於我們的團體,他們不代表我們的意見,有些事情總是不受我們控制。」

對於集會上的講者大多數不是華裔,而有發言的人更藉此機會宣傳加州16號提案,集會有被人騎劫之嫌。

余嘉豪表示,很感激所有在星期六來支持他們的人,但他們不熟悉舊金山,承認在活動的安排上可以做得更好。

余嘉豪說:「我們的確可以做得更好,我們不是來自這個社區,我們有兩個華裔講者原本會發言,但在最後一刻退出,我們不知道怎樣做。」

中華總會館總董李殿邦(Ding Lee)表示,明白兩位年青人的出發點是為了社區,但建議他們下次舉行同類活動時,可以與社區有更多溝通與合作,對出席人士的發言做好把關的工作。

李殿邦說:「我們的宗旨是這樣,或者你其他不同意見,你就不要來參加這個,變了影響我自己的方向及目的,反而有時候達不到,還被外界來誤會你,變了很麻煩的事,造成反效果。」

兩個月前,紐約一名89歲的華裔婆婆在街上無故被人掌摑及點火燒衫,觸發這一場聲援亞裔對抗歧視的運動。

余嘉豪與范慶鴻預告,他們還會再來舊金山,希望可以鼓勵年輕一輩的亞裔積極參加社區事務,至於會舉行什麼活動,他們指會先賣個關子。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。