美國航空周四開始讓19,000名員工休無薪假

【KTSF 蔡璐陽報導】

由於國會和白宮沒有通過給航空公司更多的舒困金,美國航空(American Airlines)將在周四開始讓19,000名員工暫時停工。

美國航空公司總裁Doug Parker表示,如果聯邦政府在接下來幾天同意撥給航空業250億救助金,他會把這些員工召回,美國航空的這一裁員舉措,是接下來幾天最大規模的裁員。

聯合航空表示,它有可能裁員12,000人,航空公司在本週向國會和聯邦政府緊急請求撥發更多救助金,以避免在本週四大規模裁員。

航空公司以及工會正在爭取國會同意,用納稅人的錢來支付員工們的工資,直到明年3月,不過他們的請求與聯邦紓困方案掛鉤,而國會到目前還沒有協議。

航空業官員承認,在週四的截至日期前,得到救助金的希望渺茫,但是他們很高興看到本週在眾議院通過的一項2.2萬億元的修訂版紓困計劃中,包括了幫助航空公司支付工資。

美國航空公司貿易集團總裁Nicholas Calio表示,週四晚上不一定是一個嚴格的截至日期,如果白宮和國會的民主黨人能夠在最近達成一個協議,航空公司可以改變一些裁員的決定。

目前一些小型航空公司,已經向幾千名職員發送了裁員警告,達美航空和西南航空通過自願離職而減少了數千人,但不打算立即裁員。

航空公司已經說服了成千上萬的員工,接受了提前退休或遣散協議,即便如此,飛行員、機艙服務員、機械師還有其他工人的數量還是超過需求。

有批評人士認為,航空公司不應該得到特殊待遇,而補貼員工只會延遲公司適應旅行下滑的趨勢,航空業界也認為,接下來3、4年的旅遊需求都不會有所改善。

今年3月,國會的第一輪的Cares Act紓困方案中,有250億美元的聯邦救助金和貸款,主要用於支付截至9月底的航空公司薪資,此外,航空公司可以申請最多250億元的貸款用於其它用途。

財政部周二表示,已經完成7家主要航空公司的貸款,包括美國航空、聯合航空、阿拉斯加航空、Jet Blue、Frontier、夏威夷航空,還有SkyWest。

美國航空現在期待從財政部借款55億元,而美聯航就借款51.7億元,航空公司也同時從私人貸款方那裡借了數十億美金。

儘管航空公司可以用這筆錢來保住員工的工作,但是他們也擔心未來搭乘飛機的人越來越少,他們需要用這筆錢來應對下降的收益。

美國的航空旅行仍比一年前下降了70%,就在夏天新冠疫情在很多州再次有上升趨勢,導致原本有利可圖的商務和國際旅行,竟然比國內休閒旅行還要少人買票。

