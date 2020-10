【KTSF】

受到北灣山火產生的煙霧以及熱浪影響,灣區周四的空氣質素變差,灣區空氣質素管理局延長『愛惜空氣日』警示到下周二。

周四南灣和東灣大部分地區都被山火煙霧籠罩,因為周四風向轉變,將北灣山火產生的煙霧吹到東灣,再進入南灣。

南灣聖荷西部分地區更達紅色不健康水平,整個灣區的空氣質量由黃色的中等,到橙色對呼吸系統脆弱的人士不健康。

當局表示,由於目前除了北灣Glass山火,北加州還有Zogg和August複合山火,因此未來幾日會有大量山火煙霧影響著灣區。

『愛惜空氣日』警示生效期間,民眾不可以焚燒木頭、固體燃料等,以免加劇空氣污染。

當局也呼籲民眾如果要在戶外運動,盡量選擇晨早的時候。

