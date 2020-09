【KTSF】

美式足球(NFL)田納西泰坦隊暫停了球隊人員的面對面活動,直至週五,因為NFL說,3名泰坦球員和5名職員確診感染新冠狀病毒。

一位知情人士說,所有8個測試結果都確認呈陽性,這是NFL賽季第4週首次爆發疫情,NFL說,泰坦和維京人在測試結果後都暫停了當下活動。

泰坦隊上週末在明尼蘇達州與維京人隊比賽,NFL聯盟說,兩支球隊正在與傳染病專家合作,以追蹤接觸者,並會做更多的測試。

泰坦隊定於本週日對壘鋼人隊,由於泰坦隊最早要到週六才能練習,因此不知道比賽何時可以舉行。

泰坦隊開季打過三場,全部勝利。

