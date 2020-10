【KTSF】

舊金山警方正在調查周二發生的兩宗刀傷血案,造成3人受傷。

第一宗案件在下午4時35分發生,地點在Minna街400號路段,疑犯與其中一名受害人首先發生口角,繼而動武,疑犯抽出利刀刺向受害人,再刺向另一名人士。

傷者分別是一名40歲男子和一名49歲女子,二人都要送院治療,沒有生命危險。

涉案疑犯是一名36歲男子,已被警方拘捕。

第二宗案件在晚上10時05分發生,地點在Portola區Colby街100號路段。

疑犯與22歲男受害人發生肢體衝突,之後疑犯持利器刺傷受害人,受害人需送院治療,沒有性命危險。

案中21歲男疑犯已被警方拘捕。

