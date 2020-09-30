舊金山周三起餐廳可重開室內堂食

【KTSF 郭柟報導】

舊金山周二獲放寬至橙色級別之後，市府宣佈周三起可以重開室內堂食等。

舊金山市長布里德宣佈，由周三開始，餐廳的室內堂食以及宗教禮拜場所可以重開，容納最多25%的人數，或最多100人。

民眾進入這些場所，而又非飲食時候，必須戴口罩，教徒進入宗教禮拜場所，禁止集體唱歌或朗讀。

學校方面，舊金山所有學校准許在防疫指引下重開親身授課，市府表示，將會分批重開校園，先是小學、初中，然後高中，目前有106間學校提出申請重開親身授課，其中60間學校遞交了申請表，20間已獲批准。

另外，舊金山室內商場可容納最多一半的人數，商場內的餐廳也可根據衛生指引下重開，戶外集會活動可容納最多200人。

市府又有計劃從在下周三重開室內戲院，容納最多25%人數，或最多100人，另外又計劃在10月14日重開戶外兒童遊樂場。

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