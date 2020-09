介紹列治文市的U提案以及San Pablo市的S提案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

今年11月的選舉,東灣Contra Costa縣的提案都是跟增加銷售稅或商業稅有關,為大家介紹列治文市增加商業稅的U提案,以及San Pablo市未來5年增加銷售稅的S提案。

東灣Richmond列治文市U提案,將修訂該市商業稅收的比例,計劃向各商業的總收入徵稅0.06%至5%不等,例如大麻、槍支以及大企業的稅率將是最高的5%,預計每年商業稅收入可達約950萬元,比現在的商業稅收方式多增加約600萬元收入。

市府計劃用這筆稅收維持城市的生活品質,以及包括911在內的緊急服務、青少年服務、修補道路、解決無家可歸者問題等。

列治文現行的商業稅收是根據僱員人數徵收,基本費率是每名僱員每年繳交約234元,此外,頭25名僱員每名僱員繳交的商業費是接近47元,之後每增加一名員工,商業費率就增加約40元。

而U提案就是修訂徵收商業稅的結構,不再以僱員人數計算,而是以商業的總收入徵稅。

U提案需過半數贊成票就可通過,如獲通過,將從明年7月1日起生效。

而隔壁城市San Pablo的S提案,則計劃未來5年增加銷售稅0.5個百分點,令該市銷售稅達到9%,預計每年可為市府增收145萬元,而在5年之後則會下調銷售稅至8.75%,為期5年,預計每年可為市府增收725,000元,10年後,以上增加的銷售稅率就會終止。

增加的這筆收入,San Pablo市府將用於公共安全、預防幫派活動、提供青少年服務、創造就業、職業培訓等各項市府服務,S提案需過半數贊成票就可通過。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。