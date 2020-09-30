特朗普拜登首場辯論針鋒相對 儼如罵戰

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普總統與民主黨總統候選人拜登的首場辯論會，現場幾乎可以用「吵架」和「混亂」來形容，兩人針鋒相對的架式，儼如一場罵戰。

辯論會最初的20分鐘，場面就已陷入混亂，特朗普前15分鐘一直在打斷拜登在最高法院和醫療保健計劃上的所有回答，以及拜登對特朗普的反駁，有分析人士稱，這招幾乎沒有辦法讓人分辨出兩位候選人的政見差異。

在疫情方面，特朗普把疫情歸咎於中國，還說如果是拜登，一定不會對中國封關。

拜登則斥責特朗普最初不相信新冠病毒的威力，而且不戴口罩，特朗普則說，他在需要戴口罩時才戴。

特朗普說：「如果你看我的意思，我這裡有口罩，當我認為需要時，我會戴口罩，例如今晚，每個人都做了檢測，你們都有保持社交距離，以及所有必做的事情，但我會戴口罩在需要的時候。」

拜登批評特朗普不聽從醫生的建議。

拜登說：「口罩可以產生很大不同，他自己的疾控中心負責人說，如果從現在到1月之間，如果每個人都戴口罩，保持社交距離，到1月我們可能最多挽救10萬人的生命，這很重要。」

特朗普說：「他們也說了相反的話。」

拜登說：「沒有嚴肅的人會說反話。」

特朗普說：「Fauci醫生說反話，他非常堅定地說過，然後他又改變主意了。」

在家庭以及種族問題上，特朗普披露拜登的兒子Hunter Biden涉嫌利用拜登的影響力，在烏克蘭和中國謀取私人商業利益。

特朗普說：「中國吃了你的午餐，中國吃了你的午餐，拜登，難怪你兒子進去，拿走了他拿走的數十億美元，拿出數十億美元來管理，他做了什麼應得的，他與（烏克蘭能源公司），Burisma做了什麼，能得到18.3萬美元。」

拜登說：「所有這些都不是真的，完全是沒信用的，完全失信，（那是不對的，真的嗎？」

拜登進而批評特朗普試圖令種族分裂，主張用暴力對待示威者，特朗普又則重申法紀，主張盡快恢復治安秩序。

至於兩人如何看待對方領導美國呢？

特朗普說：「他希望關閉這個國家我希望繼續敞開。」

拜登說：「特朗普總統沒有計劃。」

特朗普還指出，郵寄選票可能導致選民欺詐，拜登則認為，沒有證據證實，郵寄選票可能導致選民欺詐，最後拜登呼籲民眾在美國大選日投票，並強調自己會接受大選結果，不論輸贏，他都會接受，而特朗普則堅信不會有政權移交期，因為他會贏。

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