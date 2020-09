特朗普拜登首場辯論針鋒相對 儼如罵戰

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普總統與民主黨總統候選人拜登的首場辯論會,現場幾乎可以用「吵架」和「混亂」來形容,兩人針鋒相對的架式,儼如一場罵戰。

辯論會最初的20分鐘,場面就已陷入混亂,特朗普前15分鐘一直在打斷拜登在最高法院和醫療保健計劃上的所有回答,以及拜登對特朗普的反駁,有分析人士稱,這招幾乎沒有辦法讓人分辨出兩位候選人的政見差異。

在疫情方面,特朗普把疫情歸咎於中國,還說如果是拜登,一定不會對中國封關。

拜登則斥責特朗普最初不相信新冠病毒的威力,而且不戴口罩,特朗普則說,他在需要戴口罩時才戴。

特朗普說:「如果你看我的意思,我這裡有口罩,當我認為需要時,我會戴口罩,例如今晚,每個人都做了檢測,你們都有保持社交距離,以及所有必做的事情,但我會戴口罩在需要的時候。」

拜登批評特朗普不聽從醫生的建議。

拜登說:「口罩可以產生很大不同,他自己的疾控中心負責人說,如果從現在到1月之間,如果每個人都戴口罩,保持社交距離,到1月我們可能最多挽救10萬人的生命,這很重要。」

特朗普說:「他們也說了相反的話。」

拜登說:「沒有嚴肅的人會說反話。」

特朗普說:「Fauci醫生說反話,他非常堅定地說過,然後他又改變主意了。」

在家庭以及種族問題上,特朗普披露拜登的兒子Hunter Biden涉嫌利用拜登的影響力,在烏克蘭和中國謀取私人商業利益。

特朗普說:「中國吃了你的午餐,中國吃了你的午餐,拜登,難怪你兒子進去,拿走了他拿走的數十億美元,拿出數十億美元來管理,他做了什麼應得的,他與(烏克蘭能源公司),Burisma做了什麼,能得到18.3萬美元。」

拜登說:「所有這些都不是真的,完全是沒信用的,完全失信,(那是不對的,真的嗎?」

拜登進而批評特朗普試圖令種族分裂,主張用暴力對待示威者,特朗普又則重申法紀,主張盡快恢復治安秩序。

至於兩人如何看待對方領導美國呢?

特朗普說:「他希望關閉這個國家我希望繼續敞開。」

拜登說:「特朗普總統沒有計劃。」

特朗普還指出,郵寄選票可能導致選民欺詐,拜登則認為,沒有證據證實,郵寄選票可能導致選民欺詐,最後拜登呼籲民眾在美國大選日投票,並強調自己會接受大選結果,不論輸贏,他都會接受,而特朗普則堅信不會有政權移交期,因為他會贏。

