【有線新聞】

紐約市發現約10萬張郵寄選票的回郵信封印錯,可能會令選票作廢。

受影響的是布魯克林區選民,他們收到的「缺席選票」名字和地址均正確,但回郵信封上的資料則不同。

如果選民在錯誤的回郵信封上簽名並寄回選票,可能被當作廢票。

紐約市選舉委員會承認,是負責印刷和郵寄的外判商出錯,受影響選民會在大選前收到新的選票,強調公民投票權不會被剝奪。但若選民已使用錯的信封寄回選票,未知會如何處理。

