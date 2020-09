Contra Costa縣餐廳可室內堂食 中小學下月中可親身授課

【KTSF 郭柟報導】

加州衛生部長Mark Ghaly周二宣佈,東灣Contra Costa縣放寬至紅色抗疫級別,舊金山則可更進一步放寬至橙色級別,即是目前灣區只剩下北灣Sonoma仍然在紫色級別。

Contra Costa縣即日宣佈重開餐廳室內堂食,以及室內的宗教禮拜場所、戲院和博物館等,最多容納25%人數,或最多100人,健身室最多可容納10%人數。

所有室內個人護理服務可重開,商場和零售店由之前只准許最多25%人數,現在可容納最多一半人數,中小學可以在10月13日重開親身授課。

Contra Costa縣現在每10萬人當中有,6.7人染病,確診率是3.7%。

另一方面,Ghaly又提到,了解很多人在疫情期間面對各種焦慮和壓力,州府設立了CalHOPE熱線給有需要的人士,電話是833-317-4673,又或者可以上網站:http://www.calhope.dhcs.ca.gov

加州周二新增2,162宗確診個案,7日平均每日新增3,300宗,兩星期的確診率是2.8%。

