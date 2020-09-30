拉斯維加斯特大槍擊案 MGM集團8億和解訴訟

【KTSF 江良慧報導】

拉斯維加斯在2017年發生美國近代最多人死傷的特大槍擊案，拉斯維加斯所在的Clark縣地方法官，批准賭業集團MGM Resorts International和其保險公司，支付8億元給槍擊案中，超過4,400名親屬和受害人。

2017年10月，槍手Stephen Paddock在賭城Mandalay Bay酒店32樓的房間，向對面舉辦音樂會的廣場開槍，造成58人死亡，超過850人受傷，然後舉槍自盡，是美國近代死傷最嚴重的槍擊案。

提出訴訟的原告人來自幾乎全美所有州分，加拿大至少8個省，以及英國、伊朗和愛爾蘭，擁有Mandalay Bay酒店的MGM Resorts不承認任何責任，但就會支付4,900萬，保險公司就會負責其餘的7億5100萬。

原告人律師表示，大部分因為看不見的傷害提出賠償，但沒有看醫生或者接受治療的人，會獲得至少5,000元，其他嚴重或永久受傷的人，視乎他們的年齡、是否需要供養人、所受到的傷害、所接受的療程以及工作能力，會獲得數以百萬元計的賠償。

警方經過調查後，只能確定槍手發動襲擊前有詳盡策劃，並且是獨自行事，但始終不知道他行凶的動機。

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