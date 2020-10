拉斯維加斯特大槍擊案 MGM集團8億和解訴訟

【KTSF 江良慧報導】

拉斯維加斯在2017年發生美國近代最多人死傷的特大槍擊案,拉斯維加斯所在的Clark縣地方法官,批准賭業集團MGM Resorts International和其保險公司,支付8億元給槍擊案中,超過4,400名親屬和受害人。

2017年10月,槍手Stephen Paddock在賭城Mandalay Bay酒店32樓的房間,向對面舉辦音樂會的廣場開槍,造成58人死亡,超過850人受傷,然後舉槍自盡,是美國近代死傷最嚴重的槍擊案。

提出訴訟的原告人來自幾乎全美所有州分,加拿大至少8個省,以及英國、伊朗和愛爾蘭,擁有Mandalay Bay酒店的MGM Resorts不承認任何責任,但就會支付4,900萬,保險公司就會負責其餘的7億5100萬。

原告人律師表示,大部分因為看不見的傷害提出賠償,但沒有看醫生或者接受治療的人,會獲得至少5,000元,其他嚴重或永久受傷的人,視乎他們的年齡、是否需要供養人、所受到的傷害、所接受的療程以及工作能力,會獲得數以百萬元計的賠償。

警方經過調查後,只能確定槍手發動襲擊前有詳盡策劃,並且是獨自行事,但始終不知道他行凶的動機。

