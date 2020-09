【KTSF】

正當各界關注特朗普總統的稅表之際,民主黨總統候選人拜登也在總統辯論之前,公布他的報稅紀錄。

拜登周二主動公布了他2019年稅表,顯示他與妻子Jill Biden去年一共付了30萬元的聯邦稅,收入總額為985,000元。

從納稅表看,拜登夫婦的收入來源,包括賓夕法尼亞大學、北維珍尼亞社區學院和一家公司,主要是演講和寫作活動所得。

拜登的競選搭檔賀錦麗也公布她與丈夫的2019年稅表,調整後家庭收入超過310萬元,支付的稅將近119萬元。

