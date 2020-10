【KTSF】

灣區周四炎熱,氣溫較正常高出,華氏15度至25度,另外由於大風和乾燥,氣象局對北灣地區發出紅色火災警告。

紅色火災警告涵蓋的範圍,包括Napa的Glass山火地區,以及北灣山區,周四下午1點至周五下午6點生效。

氣溫方面,周四普遍地區日間最高氣溫華氏90度至100零幾度。

氣象局發出酷熱警示,周四早上11點至下午8點生效,大家要注意消暑,多喝水,以及留意長者、小孩,以及寵物的安全。

