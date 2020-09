夏威夷航空將在SFO和LAX為旅客提供新冠病毒檢測服務（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

繼聯航(United Airlines)之後,夏威夷航空也宣佈將分別在洛杉磯和舊金山兩個國際機場,為旅客提供Drive_Thru開車式檢測新型冠狀病毒的服務,與此同時,東灣奧克蘭機場也將為旅客提供免費檢測。

夏威夷州將從10月15號開始放寬旅客入境,強制隔離14天的限制,改為旅客要在出發地登機前72小時內做新冠病毒檢測,結果呈陰性的旅客抵達夏威夷後,就無需再強制隔離。

夏威夷航空為配合這個政策,將與Worksite Labs合作,在舊金山和洛杉磯國際機場附近的檢測站,為旅客提供Drive_Thru的新冠病毒檢測服務,在36小時內拿到檢測結果,收費是90元,當日出發前檢測收費是150元。

除了檢測之外,旅客還需填寫一張健康聲明表格,確認自己近期沒有確診新冠肺炎,也沒有任何症狀。

與此同時,東灣奧克蘭國際機場也表示,從10月6日開始,將把免費為機場員工和空服員免費檢測的計劃,擴展至奧克蘭機場的旅客,西南航空、夏威夷航空和阿拉斯加航空都有航班,從該機場飛往夏威夷。

機場發言人透露,需要做檢測的旅客,應先到CityHealth Urgent Care網站預約,最好是出發前一天,如果是當天登機前做檢測,則至少要提前3小時到檢測站,檢測結果將在15分鐘左右直接由電腦發送至夏威夷。

奧克蘭機場的檢測站開放時間是早上9點到下午5點,地點是Earhart Road 9070號North Field大廳,而不是旅客出入境大廳。

