夏威夷航空將在SFO和LAX為旅客提供新冠病毒檢測服務（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

繼聯航（United Airlines）之後，夏威夷航空也宣佈將分別在洛杉磯和舊金山兩個國際機場，為旅客提供Drive_Thru開車式檢測新型冠狀病毒的服務，與此同時，東灣奧克蘭機場也將為旅客提供免費檢測。

夏威夷州將從10月15號開始放寬旅客入境，強制隔離14天的限制，改為旅客要在出發地登機前72小時內做新冠病毒檢測，結果呈陰性的旅客抵達夏威夷後，就無需再強制隔離。

夏威夷航空為配合這個政策，將與Worksite Labs合作，在舊金山和洛杉磯國際機場附近的檢測站，為旅客提供Drive_Thru的新冠病毒檢測服務，在36小時內拿到檢測結果，收費是90元，當日出發前檢測收費是150元。

除了檢測之外，旅客還需填寫一張健康聲明表格，確認自己近期沒有確診新冠肺炎，也沒有任何症狀。

與此同時，東灣奧克蘭國際機場也表示，從10月6日開始，將把免費為機場員工和空服員免費檢測的計劃，擴展至奧克蘭機場的旅客，西南航空、夏威夷航空和阿拉斯加航空都有航班，從該機場飛往夏威夷。

機場發言人透露，需要做檢測的旅客，應先到CityHealth Urgent Care網站預約，最好是出發前一天，如果是當天登機前做檢測，則至少要提前3小時到檢測站，檢測結果將在15分鐘左右直接由電腦發送至夏威夷。

奧克蘭機場的檢測站開放時間是早上9點到下午5點，地點是Earhart Road 9070號North Field大廳，而不是旅客出入境大廳。

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