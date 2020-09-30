普洛西與財長就紓困方案重開談判 麥康尼形容分歧仍大

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聯邦眾議長普洛西與財長Steve Mnuchin周三就紓困方案重開談判，參議院共和黨領袖麥康尼在會後形容，大家的分歧仍然非常大，未能取得妥協，但會繼續談。

民主黨領袖表示，如果沒有妥協，眾議院可能最快在周三晚表決修訂版本的紓困方案。

民主黨人提出經過修訂後的新一輪刺激經濟紓困方案，HEROES Act最新版本，規模略為縮少到總值2.2萬億元，期望打破談判的僵局，可以在大選前與白宮重開談判。

方案建議：第二輪派錢1,200元；繼續發放每週600元失業紓困金，直到明年1月；提供4,360億元，救助州和地方政府；撥款2,250億元給教育；延長救助小商業的薪資保障計劃PPP；以及提供更多救助給航空業。

更新後的方案也建議原本向依靠人（dependent）提供額外1,200元，現時就建議減為500元。

由於民主黨人提出的這個方案銀碼太大，可能遭共和黨控制的參議院反對，因為共和黨人提出的紓困方案，大概只有3,000億元

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