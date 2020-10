普洛西與財長就紓困方案重開談判 麥康尼形容分歧仍大

【KTSF】

聯邦眾議長普洛西與財長Steve Mnuchin周三就紓困方案重開談判,參議院共和黨領袖麥康尼在會後形容,大家的分歧仍然非常大,未能取得妥協,但會繼續談。

民主黨領袖表示,如果沒有妥協,眾議院可能最快在周三晚表決修訂版本的紓困方案。

民主黨人提出經過修訂後的新一輪刺激經濟紓困方案,HEROES Act最新版本,規模略為縮少到總值2.2萬億元,期望打破談判的僵局,可以在大選前與白宮重開談判。

方案建議:第二輪派錢1,200元;繼續發放每週600元失業紓困金,直到明年1月;提供4,360億元,救助州和地方政府;撥款2,250億元給教育;延長救助小商業的薪資保障計劃PPP;以及提供更多救助給航空業。

更新後的方案也建議原本向依靠人(dependent)提供額外1,200元,現時就建議減為500元。

由於民主黨人提出的這個方案銀碼太大,可能遭共和黨控制的參議院反對,因為共和黨人提出的紓困方案,大概只有3,000億元

