人口普查巴士在舊金山巡遊 最後衝刺呼籲民眾參與（視頻）

雖然一名聯邦法官上星期頒布臨時禁令推翻人口普查將於9月30日完結的決定,但聯邦商務部部長宣佈,人口普查預計將於10月5日完結,最終的完結日期仍未定,不過舊金山周二按照原定計劃,安排巴士在全市巡遊,為人口普查做最後一次大型衝刺。

截至最新資料顯示,舊金山人口普查的主動回應率大約是66%,比起對上一次人口普查的最終數據還差約2%,為了最後衝刺,舊金山市府安排了巴士在全市11區巡遊,呼籲市民把握時間,填寫人口普查,巴士的第二站來到華埠。

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)說:「我們今天第二個站是中華總會館,剛剛我們在亞洲博物館那裏開始,今天就是最後衝刺,我們的人口普查,我們會走遍11個區。」

巡遊巴士最後一站回到市府,舊金山行政官Naomi Kelly表示,近日北灣Napa縣又再受到山火的侵襲,應急資金及災後重建,都要依靠聯邦政府的撥款,究竟會撥多少錢,這就是一個為什麼大家要填寫人口普查的例子。

Kelley說:「我們依靠聯邦的緊急援助金,州府需要這筆錢,各縣市亦需要,這正正提醒大家,為什麼我們要被計算,為什麼我們要填寫人口普查。」

Kelly表示,每多一名居民填寫人口普查,市府就會多收到兩千元的撥款。

人口普查只有9條問題,填寫過程只需大約數分鐘,未填寫的市民,可以盡快上到人口普查的網站上填寫。

