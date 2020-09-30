人口普查巴士在舊金山巡遊 最後衝刺呼籲民眾參與（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

雖然一名聯邦法官上星期頒布臨時禁令推翻人口普查將於9月30日完結的決定，但聯邦商務部部長宣佈，人口普查預計將於10月5日完結，最終的完結日期仍未定，不過舊金山周二按照原定計劃，安排巴士在全市巡遊，為人口普查做最後一次大型衝刺。

截至最新資料顯示，舊金山人口普查的主動回應率大約是66%，比起對上一次人口普查的最終數據還差約2%，為了最後衝刺，舊金山市府安排了巴士在全市11區巡遊，呼籲市民把握時間，填寫人口普查，巴士的第二站來到華埠。

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）說：「我們今天第二個站是中華總會館，剛剛我們在亞洲博物館那裏開始，今天就是最後衝刺，我們的人口普查，我們會走遍11個區。」

巡遊巴士最後一站回到市府，舊金山行政官Naomi Kelly表示，近日北灣Napa縣又再受到山火的侵襲，應急資金及災後重建，都要依靠聯邦政府的撥款，究竟會撥多少錢，這就是一個為什麼大家要填寫人口普查的例子。

Kelley說：「我們依靠聯邦的緊急援助金，州府需要這筆錢，各縣市亦需要，這正正提醒大家，為什麼我們要被計算，為什麼我們要填寫人口普查。」

Kelly表示，每多一名居民填寫人口普查，市府就會多收到兩千元的撥款。

人口普查只有9條問題，填寫過程只需大約數分鐘，未填寫的市民，可以盡快上到人口普查的網站上填寫。

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