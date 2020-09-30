加州准許戶外公共遊樂場所重開（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州公共衛生部准許戶外公共遊樂場重開，並提供嚴格的衛生指引，以後帶小朋友到遊樂場玩，將會跟從前很不同。

以前帶小朋友去公園玩，成年人可以悠閒地坐在一邊，看孩子們自己玩，跑來跑去，爬上爬落，同其他人家的小朋友一起玩，分享玩沙的玩具，肚子餓或口渴時，喝點飲品，吃些小吃。

自從疫情以來，州內的公共遊樂場都關閉，現在，州府發出重開的指引，適用於由政府設立免費讓大家使用的戶外公園。

新的指引包括，所有進入公園，年滿兩歲的人士，必須全時間遮蓋口鼻，所以公園內禁止飲食，公園內，人與人之間需保持最少6呎距離，play structures需標明使用的人數，並標示小朋友之間的距離，所以日後可能會出現排隊玩滑梯的場面。

不同住戶的孩子，不能一起玩，成年人必須全時間留意，確保孩子們保持足夠的距離。

如果要換尿片或上廁所怎辦呢？根據衛生指引，成年人不可以留下所照顧的其他小朋友在公園裡玩，而要一直帶著他們在身邊。

去公園玩，家長經常會說，玩到什麼時候就要走，不過現在州府規定，只要公園裡有其他人，最多玩半小時就要離開。

雖然州府准許公園重開，可是地方政府可以決定重開的時間表，例如中半島San Mateo縣正在籌備重開縣府管理的公園，而縣內各個城市也有不同的重開計劃。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。