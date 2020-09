加州准許戶外公共遊樂場所重開（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州公共衛生部准許戶外公共遊樂場重開,並提供嚴格的衛生指引,以後帶小朋友到遊樂場玩,將會跟從前很不同。

以前帶小朋友去公園玩,成年人可以悠閒地坐在一邊,看孩子們自己玩,跑來跑去,爬上爬落,同其他人家的小朋友一起玩,分享玩沙的玩具,肚子餓或口渴時,喝點飲品,吃些小吃。

自從疫情以來,州內的公共遊樂場都關閉,現在,州府發出重開的指引,適用於由政府設立免費讓大家使用的戶外公園。

新的指引包括,所有進入公園,年滿兩歲的人士,必須全時間遮蓋口鼻,所以公園內禁止飲食,公園內,人與人之間需保持最少6呎距離,play structures需標明使用的人數,並標示小朋友之間的距離,所以日後可能會出現排隊玩滑梯的場面。

不同住戶的孩子,不能一起玩,成年人必須全時間留意,確保孩子們保持足夠的距離。

如果要換尿片或上廁所怎辦呢?根據衛生指引,成年人不可以留下所照顧的其他小朋友在公園裡玩,而要一直帶著他們在身邊。

去公園玩,家長經常會說,玩到什麼時候就要走,不過現在州府規定,只要公園裡有其他人,最多玩半小時就要離開。

雖然州府准許公園重開,可是地方政府可以決定重開的時間表,例如中半島San Mateo縣正在籌備重開縣府管理的公園,而縣內各個城市也有不同的重開計劃。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。