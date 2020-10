【KTSF】

電商巨頭Amazon推出全新支付功能Amazon One,用戶僅需揮一揮手掌,就能支付賬單。

不過這個新功能僅限在Amazon-Go商店內使用,Amazon會將用戶的掌紋放入商店信用卡裡面,用戶只需要在感應器上掃描手掌,就能支付在店內購買的東西。

Amazon One是Amazon為加快購物流程而研發的最新功能,他們會首先在西雅圖兩間Amazon Go商店測試。

另外,Amazon也計劃在未來數月,在西雅圖、舊金山、紐約和芝加哥增開多間Amazon Go商店。

