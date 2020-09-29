全球迄今逾3,324萬人染疫 死亡人數逾百萬（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

新冠狀病毒在全球至今，造成近3,324萬人感染，死亡人數超過100萬人，在亞洲，印尼與緬甸的感染人數飆升，而在歐洲西班牙的疫情也再度升高。

根據Johns Hopkins大學的最新數據，印尼計至週一有超過275宗確診，當中有10,386人死亡，有報導指，印尼對新冠狀病毒的檢測需要7天到10天的時間才有結果，而醫院要等有了確診結果，才同意收治病人，令許多感染者在等待檢測期間失去救治而死亡。

緬甸政府通報自3月至今,確診人數已超過一萬人大關，當中有226人死亡病例，緬甸最大城市仰光自上星期起實施更嚴格的抗疫封鎖，週一當地警方在路上設置檢查站，只有獲得豁免令的車輛才獲准放行，大多數企業都要求員工在家工作，許多工廠都已關門，只有必要的服務，包括銀行、加油站和食品生產獲准繼續開門營業。

當局表示，迫切需要增加檢疫中心、醫院和其他針對新型肺炎治療設施的能力，並更新醫院人員和設備。

有消息指，緬甸因為不對中國封關，讓貨車經過果敢地區到中國，導致病毒在邊境地區擴散。

西班牙的疫情再度惡化，近來每天都有過萬人確診，總確診人數逼近75萬，是歐洲的第一位，死亡人數也超過3.1萬。

民眾週日在新德里一個公園插上數以萬計的西班牙國旗，以哀悼染疫死亡的人，中央政府想要進一步加強防疫抗疫措施，但衛生部長與馬德里地區官員對此問題談不攏，首都地區官員擔心更嚴厲的措施將打擊當地的經濟。

與此同時，在加泰隆尼亞首府巴塞羅那，新進醫護人員的靜坐抗議週一進入第二週，他們抗議被迫上第一線對抗新型肺炎，卻沒有獲得足夠的訓練與指引，也沒與足夠的協助，強迫他們每天超時工作，他們也投訴工資太少，每月只有一千歐元，與他們的工作負擔不成比例，認為當局在剝削實習醫生，危害病人的安全。

30歲家庭醫生Daniel Fibla：「在急診室，我們應該有一個助手，不能在工作16小時後在凌晨3點還要做出決定，這對病人極不好，我們尚未做好準備，我們的工資與責任不對稱。」

週日也有馬德里市民上街示威，要求改善疫情下的醫療服務。

俄羅斯自6月中旬以來，首次每天新增8千多宗確診，俄羅斯目前有近116萬宗病例，而新增的病例，有4分之1發生在莫斯科​，當局已加強莫斯科地區的防疫措施和執法，公共交通和超市的管制員正在監控民眾是否遵循政府的指引，例如戴口罩，社區也開始提供支援服務，讓那些在農村自我隔離的人，現在也可以訂購食物、藥品、寵物食品和木柴等物資，此外，也會提供送貨送藥上門服務。

當局表示，目前不需要實施第二次抗疫封鎖。

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