全球迄今逾3,324萬人染疫 死亡人數逾百萬（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

新冠狀病毒在全球至今,造成近3,324萬人感染,死亡人數超過100萬人,在亞洲,印尼與緬甸的感染人數飆升,而在歐洲西班牙的疫情也再度升高。

根據Johns Hopkins大學的最新數據,印尼計至週一有超過275宗確診,當中有10,386人死亡,有報導指,印尼對新冠狀病毒的檢測需要7天到10天的時間才有結果,而醫院要等有了確診結果,才同意收治病人,令許多感染者在等待檢測期間失去救治而死亡。

緬甸政府通報自3月至今,確診人數已超過一萬人大關,當中有226人死亡病例,緬甸最大城市仰光自上星期起實施更嚴格的抗疫封鎖,週一當地警方在路上設置檢查站,只有獲得豁免令的車輛才獲准放行,大多數企業都要求員工在家工作,許多工廠都已關門,只有必要的服務,包括銀行、加油站和食品生產獲准繼續開門營業。

當局表示,迫切需要增加檢疫中心、醫院和其他針對新型肺炎治療設施的能力,並更新醫院人員和設備。

有消息指,緬甸因為不對中國封關,讓貨車經過果敢地區到中國,導致病毒在邊境地區擴散。

西班牙的疫情再度惡化,近來每天都有過萬人確診,總確診人數逼近75萬,是歐洲的第一位,死亡人數也超過3.1萬。

民眾週日在新德里一個公園插上數以萬計的西班牙國旗,以哀悼染疫死亡的人,中央政府想要進一步加強防疫抗疫措施,但衛生部長與馬德里地區官員對此問題談不攏,首都地區官員擔心更嚴厲的措施將打擊當地的經濟。

與此同時,在加泰隆尼亞首府巴塞羅那,新進醫護人員的靜坐抗議週一進入第二週,他們抗議被迫上第一線對抗新型肺炎,卻沒有獲得足夠的訓練與指引,也沒與足夠的協助,強迫他們每天超時工作,他們也投訴工資太少,每月只有一千歐元,與他們的工作負擔不成比例,認為當局在剝削實習醫生,危害病人的安全。

30歲家庭醫生Daniel Fibla:「在急診室,我們應該有一個助手,不能在工作16小時後在凌晨3點還要做出決定,這對病人極不好,我們尚未做好準備,我們的工資與責任不對稱。」

週日也有馬德里市民上街示威,要求改善疫情下的醫療服務。

俄羅斯自6月中旬以來,首次每天新增8千多宗確診,俄羅斯目前有近116萬宗病例,而新增的病例,有4分之1發生在莫斯科​,當局已加強莫斯科地區的防疫措施和執法,公共交通和超市的管制員正在監控民眾是否遵循政府的指引,例如戴口罩,社區也開始提供支援服務,讓那些在農村自我隔離的人,現在也可以訂購食物、藥品、寵物食品和木柴等物資,此外,也會提供送貨送藥上門服務。

當局表示,目前不需要實施第二次抗疫封鎖。

