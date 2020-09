世衛將向中、低收入國家提供1.2億次快速測試

【有線新聞】

世衛表示,將以成本價向中、低收入國家提供1億2千萬次新型肺炎快速測試,以擴大檢測範圍,遏止病毒進一步擴散。

世衛與主要合作夥伴,美國雅培藥廠、南韓的SD Biosensor藥廠及蓋茨基金會達成協議,在未來6個月將向中、低收入國家供應1.2億個新型肺炎快速測試劑。

由於未獲全數資助,每個售價最高5美元。

這些快速測試只需要簡單的設備,可在15至30分鐘內得出結果。相關協議涵蓋非洲、拉丁美洲等133個國家。世衛總幹事譚德塞形容計劃是重大里程碑。

在一些高感染率國家包括印度和墨西哥,專家說低檢測率未能反映疫情的真實傳播情況。

雖然快速檢測的準確度較核酸檢測低,但世衛的專家指快速檢測目的是抗疫的第一道防線,有助進行追蹤和隔離等行動,阻止病毒擴散。

全球基金承諾提供5,000萬美元的初始資金,讓各國能夠購買新測試,預計本周將有首批訂單。

