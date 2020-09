【有線新聞】

即將卸任的美國駐華大使布蘭斯塔德,為華府對中國的強硬政策辯護。

布蘭斯塔德接受美聯社訪問,引述中美首階段貿易協議為例子,說強硬政策有帶來正面成果,但不幸地每當美國把雙方關係變得公平和互惠互利,中方往往又再令雙方關係變得不平衡。

他指中國國家主席習近平向美國總統特朗普隱瞞新型肺炎疫情的嚴重性,令兩國關係惡化。布蘭斯塔德擔任美國駐華大使三年多,月中突然宣布離任。

