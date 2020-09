美國總統大選首場辯論 拜登斥特朗普抗疫無功

【KTSF 張麗月報導】

美國總統候選人第一場辯論周二晚在俄亥俄州克里夫蘭市展開,競逐連任的特朗普總統與民主黨籍競選對手拜登在辯論中,就多項議題互相交鋒。

特朗普與拜登周二晚首次面對面展開第一場總統候選人辯論,由於疫情關係,一開始時兩人沒有握手,兩人以及主持人都沒有戴口罩。

首先主持人問,為何要提名Amy Barrett做聯邦最高法院大法官,特朗普說,因為Barrett是優秀的人選,在每方面都好出色,拜登就說,他不反對這個提名人選。

跟著提到醫療健保問題,特朗普指出,他的政府正在將藥價大幅降低八至九成,並且容許政府從其他國家購買廉價藥物。

特朗普指,奧巴馬健保是災難,成本太貴,所以他已經廢除當中的部份條款,不過拜登就反指特朗普對於健保並沒有一套計劃去做。

辯論中也提及,當前的疫情,有消息指,疫情可能要幾個月甚至幾年時間才可回復正常,因此明年應該如何去應對,拜登就指,特朗普並沒有計劃去應對,其實政府早在2月時已經知道疫症的存在,但並沒有預先提出警告,反之,他曾經在7月時就建議提供經濟援助抗疫。

但特朗普就說,許多人都說他做的很好,拜登質問,當美國的確診與死亡人數繼續增加,為何還要開放經濟。

