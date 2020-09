特朗普公布「白金計劃」 吸納非洲裔選票

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統宣佈一項「白金計劃」,旨在吸引更多的非洲裔選民支援他,擺明是搶拜登的票。

特朗普是在週末到亞特蘭大出席一個名為《非洲裔經濟加權》的活動宣布這項計劃。

特朗普說:「我今天在這裡宣布一個全新的計劃,為非洲裔社區帶來更多機會,更安全更公平和更具前瞻性,我們稱之為『白金計劃』,這是一個和非洲裔美國的合約,而人們將談論它很久。」

該計劃包括聯邦政府投資500億美元,協助那些為黑人企業提供貸款的機構。

特朗普競選團隊聲稱,此舉會使黑人社區有機會獲得增加近5,000億美元的資本,這筆錢必須得到國會的批准。

白金計劃也主張為黑人企業減稅,為非洲裔社區增加教育機會,降低健保成本,改革刑事司法系統,將每年6月19日定為公眾假期,以紀念黑奴解放,此外也將對黑人行私刑列為仇視罪行。

白金計劃也將3k黨和Antifa組織列為恐怖組織,予以司法檢控。

特朗普的競選團隊指,特朗普在過去4年對非洲裔社區所做的比拜登兩任副總統期間為多。

特朗普在阿特蘭大的造勢活動中,也批評拜登與民主黨人不明白非洲裔美國人的真正想法,只是將非洲裔刻板定型,講一些陳腔濫調、虛偽的東西,目的是要他們的選票,選舉過後就一切照舊。

特朗普也針對Breonna Taylor、George Floyd的死表示全國都感哀痛,但強調,不能因此而姑息暴徒之治 ,他特別點名「黑人生命寶貴」其實正在傷害非洲裔社區。

特朗普說:「很多在我們的城市,散播暴力的人,支持一個叫『黑人生命寶貴』的組織,或叫BLM,它真的在傷害非洲裔社區,在對非洲裔社區造成傷害,BLM人員聲稱的目標是要破壞核心家庭、廢除警察、廢除監獄、廢除邊境安全、廢除資本主義和廢除學校的選擇權,那就是他們所謂的目標。」

The Huffington Post的全國最新民調到周一為止,拜登民意支持度是49.9%,特朗普是43.1%,在關鍵的搖擺州,佛羅里達、北卡、俄亥俄,拜登分別領先1.3到3個百分點。

兩人的首場辯論周二晚在克里夫蘭舉行,由Fox新聞的ChrisWallace主持,全長90分鐘,這場辯論是對拜登的體能與精神狀態的一大考驗。

