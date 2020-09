舊金山周三起餐廳可重開室內堂食

【KTSF 郭柟報導】

舊金山周二獲放寬至橙色級別之後,市府宣佈周三起可以重開室內堂食等。

舊金山市長布里德宣佈,由周三開始,餐廳的室內堂食以及宗教禮拜場所可以重開,容納最多25%的人數,或最多100人。

民眾進入這些場所,而又非飲食時候,必須戴口罩,教徒進入宗教禮拜場所,禁止集體唱歌或朗讀。

學校方面,舊金山所有學校准許在防疫指引下重開親身授課,市府表示,將會分批重開校園,先是小學、初中,然後高中,目前有106間學校提出申請重開親身授課,其中60間學校遞交了申請表,20間已獲批准。

另外,舊金山室內商場可容納最多一半的人數,商場內的餐廳也可根據衛生指引下重開,戶外集會活動可容納最多200人。

市府又有計劃從在下周三重開室內戲院,容納最多25%人數,或最多100人,另外又計劃在10月14日重開戶外兒童遊樂場。

